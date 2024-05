Sport Fatih Terim, demis de la Panathinaikos. A fost umilit de Răzvan Lucescu







Fostul selecţioner al Turciei, Fatih Terim, pleacă de la clubul grec Panathinaikos, cu un meci înainte de finalul sezonului. El a spus că îşi încheie mandatul de cinci luni la club pentru că planurile lui nu s-au aliniat cu cele ale clubului. Cu toate astea, publicațiile internaționale au scris că Terim a fost demis după ce a fost umilit de Răzvan Lucescu.

După înfrângerea cu PAOK, cei din urmă le-ar fi transmis conducătorilor echipei: „Ori el, ori noi. Nu se mai poate așa”. Alte surse din presa greacă susțin că Terim nici măcar nu-și mai salută fotbaliștii.

Fatih Termin pleacă de la Panathinaikos

„Din decembrie anul trecut, eu și echipa mea am făcut totul pentru Panathinaikos, cu toate puterile, ca să termin sezonul 2023-24 pe primul loc și să facem fanii lui Panathinaikos să trăiască un sentiment pe care nu l-au mai trăit de 13 ani. Seara trecută, m-am întâlnit cu președintele Alafouzos și am văzut că planurile noastre pentru sezonul 2024-25 nu se aliniază. Ca rezultat al acestei întâlniri, am decis că ne vom despărți.

Vreau să mulțumesc în special prietenilor de la Panthinaikos care m-au susținut pe perioada celor 6 luni în Atena, președintelui Yiannis Alafaouzos, și staff-ului și sunt recunoscător comunității fotbalistice care și-a exprimat iubirea și respectul pentru echipa mea și pentru mine, la fiecare ocazie. Le urez celor de la Panathinakos un viitor plin de succes. Sper să ne întâlnim pe cărări noi”, a fost mesajul lui Fatih Terim pe pagina sa de Instagram.

Panathinaikos, învinsă de PAOK

Și Panathinaikos a confirmat plecarea lui Terim. Sub conducerea lui Terim, Panathinaikos a rămas în cursa pentru titlu înainte de a ajunge pe locul patru după trei înfrângeri consecutive. Miercuri, echipa Panathinaikos a fost învinsă de formaţia PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu, scor 4-1.

PAOK se va întâlni duminică, în ultima etapă, cu Aris. O înfrângere ar putea oferi titlul celei de-a doua clasate, AEK Atena, care întâlneşte Lamia.