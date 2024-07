Sport Răzvan Lucescu dezvăluie tensiunile cu patronul Ivan Savvidis. Antrenorului i s-a cerut demisia







Răzvan Lucescu, antrenorul în vârstă de 55 de ani al echipei PAOK Salonic, a împărtășit recent într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor detalii fascinante despre relația sa cu Ivan Savvidis, patronul echipei, cunoscut pentru stilul său autoritar. În cadrul interviului, Lucescu a oferit o privire din culise asupra episoadelor tensionate trăite alături de influentul multimilionar grec.

Răzvan Lucescu se pregătește pentru o nouă provocare

Începutul oficial al noului sezon pentru PAOK Salonic se apropie rapid, cu primul meci programat miercuri, la ora 20:30, acasă, împotriva campioanei Bosniei, Borac Banja Luka, în turul II preliminar al Champions League. Antrenorul român, care a condus echipa spre al doilea titlu de campioană, se pregătește pentru o nouă provocare pe stadionul Toumba.

În interviul său pentru Gazeta Sporturilor, Lucescu a comparat relația sa cu Savvidis cu experiențele anterioare avute cu foști patroni precum George Copos de la Rapid și Ioan Neculaie de la FC Brașov. De asemenea, a adus în discuție colaborarea cu Christos Panopoulos, omul de afaceri greco-australian care deține Xanthi.

Discuțiile legate de fotbal durau un minut

Lucescu a subliniat diferențele semnificative dintre aceste personalități și modul în care fiecare i-a influențat cariera sa de antrenor.

„Nu știu cum să spun, dar eu am avut șansă. Chiar dacă atunci am trăit diferit emoțional raportul cu domnul Copos. Aveam și altă vârstă. Acum, întorcându-mă și analizând, nu pot decât să le fiu recunoscător și domnului Copos, dar și domnului Neculaie.

Cu domnul Neculaie am fost chiar într-un raport profesional mai bun, acolo nu am avut dispute. Discuțiile noastre legate de fotbal durau un minut, un minut și treizeci de secunde. După se duceau în alte direcții.

Cu domnul Copos... Gândirea dânsului de a pune presiune, de a crea o tensiune între management și noi, și mine... Dar în final am stat patru ani antrenor la Rapid și nu m-a dat afară. Pe mine și pe tatăl meu nu ne-a dat afară, în rest a schimbat câte doi, trei pe sezon. A fost o noapte în care m-a scos, dar a doua zi dimineață a revenit. Aceste două experiențe m-au ajutat enorm. Am ajuns la Xanthi, unde era domnul Panopoulos.

O persoană pe care o consider foarte apropiată de mine, un ego deosebit, personalitate puternică, schimba câte doi, trei, patru antrenori la an. Cu mine a stat trei ani și m-a rugat să rămân și mi-a spus că a găsit persoana cu care să se înțeleagă foarte bine.

Orgolioși, personalități puternice, care vor să câștige, storcându-te. Dar în final, în profunzimea lor sunt foarte emoținali. Și-acum cu domnul Savidis am o relație extraordinară și cred că mă consideră parte din familie. Chiar dacă uneori avem discuții mai aprinse sau contradictorii. În orice caz este mult mai atent la modul în care pune presiune sau gestionează raportul cu mine decât în 2017-2019", a explicat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu dezvăluie tensiunile cu Savvidis

Răzvan Lucescu, antrenorul în vârstă de 55 de ani al echipei PAOK Salonic, a împărtășit recent într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor detalii fascinante despre relația sa cu Ivan Savvidis, patronul echipei, cunoscut pentru stilul său autoritar. În cadrul interviului, Lucescu a oferit o privire din culise asupra episoadelor tensionate trăite alături de influentul multimilionar grec.

Una dintre aceste povești a avut loc în sezonul 2018-2019. După o înfrângere la Budapesta și un meci important de campionat duminică, Lucescu și echipa sa au revenit în Grecia joi spre vineri la cinci dimineața.

Savvidis a dat ordin ca echipa să meargă direct în cantonament.

Lucescu, după consultări cu managementul și căpitanii echipei, a decis să îi lase pe jucători să meargă acasă, asumându-și responsabilitatea pentru meciul de duminică.

Decizia lui Lucescu a avut un impact semnificativ, demonstrând unitatea echipei în fața obiectivului principal: câștigarea campionatului după 34 de ani, titlu care le fusese „furat” în vara precedentă. Când Savvidis a aflat, a convocat echipa la hotel și le-a cerut să-și prezinte demisiile înainte de a ajunge.

Într-o discuție tensionată de patru ore, Savvidis l-a întrebat pe Lucescu de ce nu a fost anunțat despre decizie. Lucescu a explicat că era prea târziu pentru a da un telefon, dar Savvidis a insistat că, fiind parte din „familie”, trebuia să fie informat oricând. După multe ore de discuții, au ajuns la un consens, iar Lucescu și-a cerut scuze, recunoscând că Savvidis avea dreptate.

Au încheiat campionatul neînvinși și au luat Cupa

Un alt episod remarcabil a avut loc după ce PAOK a câștigat campionatul pe 21 aprilie, celebrând cu un autocar descoperit. Fiul lui Savvidis era pesimist în legătură cu semifinala Cupei Greciei, dar Lucescu l-a asigurat că vor câștiga. După un egal 0-0, PAOK s-a calificat în finală. În ciuda succesului, Savvidis i-a convocat la o ședință la Salonic și l-a criticat dur pe Lucescu pentru rezultat. Totuși, a încheiat cu un apel la menținerea moralului echipei.

"Să faci tot ce poți să menții încrederea jucătorilor și starea lor de spirit la nivel ridicat". Și-atunci îi răspund, încep să râd... Ajunsesem să-l cunosc foarte bine.

"Înainte de asta trebuie să mă duc acasă, să mă uit în fața onglinzii, să mă iau la palme!". Undeva în colțul gurii a avut un zâmbet de satisfacție și de situația hazlie.

M-a luat în brațe când toți au plecat: "Te rog mult poate să fie un an care să fie istoric pentru noi". Și a fost un an de istorie: campionatul neînvinși, plus Cupa. Am obținut maximum!", a reacționat Răzvan Lucescu.

„În ultimii trei ani domnul Savvidis evită să mă sune când este nervos, evită să mă sune după un rezultat negativ. Lasă să treacă măcar o zi, două zile. De cele mai multe ori când o face, o face ca să mă verifice dacă nu cumva sunt căzut moral și nu am nevoie ca el să mă sprijine să mă ridice,” arăta Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK Salonic.