SUA și Iranul reiau negocierile nucleare la Roma. Ce țară mediază discuțiile aprinse

SUA și Iranul vor relua sâmbătă, la Roma, discuțiile despre programul nuclear al Teheranului, la o săptămână după ce prima rundă a fost considerată „constructivă” de ambele părți, conform AFP.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, și trimisul Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, vor avea discuții cu medierea Omanului, așa cum s-a întâmplat și în negocierile anterioare de la Muscat.

Aceasta este a doua întâlnire de acest tip de când SUA s-au retras în 2018, în timpul primei președinții a lui Donald Trump, din acordul internațional de supraveghere a programului nuclear iranian, în schimbul ridicării sancțiunilor impuse Iranului.

De la întoarcerea sa la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a reînnoit politica de „presiune maximă” împotriva Iranului, țară cu care Statele Unite nu au relații diplomatice din 1980.

În martie, el a îndemnat Republica Islamică Iran să negocieze un nou acord, avertizând totodată că va recurge la bombardamente dacă diplomația nu va avea succes. Cu toate acestea, Trump a afirmat joi că „nu se grăbește” să recurgă la opțiunea militară. „Cred că Iranul dorește să negocieze.”

Înaintea discuțiilor de la Roma, Araghchi a spus că are „îndoieli serioase” cu privire la intențiile Statelor Unite. Cu toate acestea, acesta a declarat că va participa.

Deși a apreciat discuțiile, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a spus că este sceptic față de rezultatele acestora.

Ţările occidentale, împreună cu Israelul, un alt adversar al Iranului, suspectează Republica Islamică că ar vrea să dezvolte arme nucleare. Iranul neagă aceste acuzaţii, susţinându-şi dreptul de a folosi energia nucleară în scopuri civile, în special pentru producerea de energie.

Într-un interviu publicat miercuri în ziarul francez Le Monde, Rafael Grossi, şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), a declarat că Iranul „nu este departe” de a obţine o bombă atomică.

Grossi, care a purtat discuții cu oficiali iranieni la Teheran în această săptămână, a subliniat că timpul este limitat pentru a ajunge la un acord: „Ne aflăm într-un stadiu crucial în aceste negocieri importante”.

Grossi Leaves Tehran

Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, left Tehran for Vienna. pic.twitter.com/XvvWBxRtGZ

— IranView24 News Agency (@IranView24) April 17, 2025