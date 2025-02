Trei ani de război în Ucraina. Rezoluția depusă de SUA. Ziua decisivă: Luni, 24 februarie

SUA au prezentat o rezoluție a ONU referitoare la conflictul din Ucraina, care nu include nicio referire la teritoriile ocupate de Rusia, conform unor surse diplomatice citate de AFP.

Secretarul de stat Marco Rubio a îndemnat membrii ONU să susțină rezoluția „simplă„ și „istorică”. Această propunere din partea Washingtonului apare în contextul unei dispute tot mai accentuate între președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski, spunând că „nu este esențial” ca omologul său ucrainean să participe la negocierile de pace.

Marco Rubio a anunțat că, pe 24 februarie, când se împlinesc trei ani de la debutul războiului din Ucraina, Statele Unite vor prezenta o rezoluție Adunării Generale a ONU care solicită o încetare rapidă a conflictului și „o pace durabilă” între Rusia și Ucraina.

„Președintele Donald Trump se angajează să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Luni, la trei ani de la începerea războiului ruso-ucrainean, SUA vor propune Organizației Națiunilor Unite o rezoluție istorică, pe care toate statele ar trebui să o sprijine pentru a trasa o cale către pace”, a transmis Marco Rubio pe x.com.

.@POTUS is committed to ending the Russia-Ukraine war. On Monday, three years since the Russia-Ukraine war, the U.S. will propose to the United Nations a landmark resolution the entire @UN membership should support in order to chart a path to peace. https://t.co/qf0dLYfmAj

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 22, 2025