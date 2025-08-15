International

SUA lansează operațiune navală majoră împotriva cartelurilor de droguri

SUA lansează operațiune navală majoră împotriva cartelurilor de droguri
Statele Unite au anunțat trimiterea de forțe aeriene și navale în sudul Mării Caraibelor pentru a contracara amenințările reprezentate de cartelurile de droguri din America Latină, potrivit unor surse citate de agenția Reuters.

Decizia, susținută direct de președintele Donald Trump, marchează o nouă etapă în politica de securitate a SUA, ce vizează atât combaterea traficului de stupefiante, cât și întărirea graniței sudice.

Trump mobilizează armata împotriva cartelurilor de droguri

Potrivit informațiilor furnizate de trei surse apropiate de administrație, ordinul a fost emis pentru a întări supravegherea și acțiunile împotriva grupărilor criminale considerate organizații teroriste globale.

Printre acestea se numără cartelul Sinaloa din Mexic și gruparea venezueleană Tren de Aragua, desemnate oficial în februarie ca entități teroriste.

Un oficial american, sub protecția anonimatului, a declarat că desfășurarea militară va include mai multe avioane de recunoaștere P-8, cel puțin o navă de război și un submarin de atac.

Acestea vor opera în spațiul aerian și apele internaționale, cu posibilitatea de a efectua lovituri țintite, dacă va fi necesar.

Măsuri și efective mobilizate

Planul prevede desfășurarea etapizată a resurselor pe parcursul mai multor luni, oferind Statelor Unite o prezență maritimă și aeriană permanentă în regiune.

Navele vor fi folosite nu doar pentru misiuni de intelligence și supraveghere, ci și ca platforme de lansare pentru operațiuni militare directe.

Această decizie vine pe fondul unei intensificări a eforturilor administrației Trump de a reduce traficul de droguri și de a controla imigrația ilegală.

Trafic de droguri Sursa foto: Dreamstime.com

În ultimele luni, Washingtonul a trimis deja două nave militare suplimentare pentru sprijinirea securității la frontieră și combaterea transporturilor maritime de stupefiante.

Implicațiile internaționale ale luptei împotriva cartelurilor de droguri

Oficialii americani susțin că această desfășurare militară transmite un mesaj clar către grupările criminale din regiune: activitățile lor sunt considerate o amenințare directă la adresa securității naționale a SUA.

Măsura se aliniază unei tendințe mai largi a Washingtonului de a folosi instrumente militare, nu doar diplomatice, în combaterea criminalității transnaționale.

Pe plan internațional, acțiunea ar putea genera tensiuni diplomatice cu unele state latino-americane, mai ales în contextul sensibil al suveranității maritime și aeriene.

Totuși, Pentagonul subliniază că operațiunile se vor desfășura exclusiv în spații internaționale, respectând normele dreptului internațional.

