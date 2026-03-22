SUA au trimis din nou avioane militare la București. Ce spune Ministrul Apărării

Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii au dislocat la București al șaselea avion de tip Boeing KC-135 Stratotanker, aparat utilizat pentru misiuni de realimentare în aer, potrivit Boarding Pass. Aeronava a ajuns în capitala României duminică dimineață, după un zbor transatlantic.

Aparatul a decolat de pe o bază aeriană din apropierea orașului Meridian, statul Mississippi (SUA), și face parte din seria de dislocări recente ale acestui tip de aeronave în România. KC-135 Stratotanker este folosit pentru alimentarea în aer a avioanelor militare, permițând extinderea razei operaționale în misiuni de lungă durată.

În paralel, trei aeronave de același tip au executat în noaptea de sâmbătă spre duminică o nouă serie de misiuni de realimentare aeriană în estul Mării Mediterane. Operațiunile au durat aproximativ șase ore, similar cu cele derulate în zilele precedente.

Primele astfel de activități au fost raportate joi seară, când trei avioane KC-135 au efectuat zboruri în afara spațiului aerian al României. Informațiile au fost confirmate de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a precizat însă că nu deține detalii despre scopul exact al misiunilor.

„Dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă”, a declarat oficialul, referindu-se la activitatea aeronavelor americane.

Acesta a mai explicat că dislocarea acestor aparate a fost aprobată de Parlament, fiind vorba despre o capacitate de până la 15 aeronave care pot opera din România, în funcție de necesități.

„Deocamdată, în baza hotărârii Parlamentului de săptămâna trecută, noi punem la dispoziție Baza 90 pentru aceste aeronave”, a mai precizat Radu Miruță.

Anterior, Boarding Pass a relatat că patru aeronave KC-135 au ajuns la București după un zbor direct de aproape zece ore din Statele Unite, iar ulterior încă un aparat de același tip a fost dislocat în capitală, completând seria de sosiri succesive.

Activitatea acestor aeronave continuă să fie monitorizată, în contextul unei prezențe militare americane extinse în Europa de Sud-Est și zona Mării Mediterane.