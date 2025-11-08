International

Derogare totală pentru Ungaria. SUA amână sancțiunile împotriva petrolului rusesc

Sursa foto: Facebook/Viktor orban
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de la sancțiunile impuse asupra petrolului și gazelor rusești, a anunțat ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó. „Suntem recunoscători pentru această decizie, care garantează securitatea energetică a Ungariei”, a scris ministrul ungar, într-o postare pe platforma X.

Trump acordă Ungariei o derogare de la sancțiunile privind petrolul rusesc

Donald Trump a decis să acorde Ungariei o derogare de la sancțiunile americane privind petrolul rusesc, în urma unei întâlniri desfășurate vineri cu premierul Viktor Orban. Liderul de la Budapesta a fost lăudat de președintele american pentru politica sa fermă împotriva imigrației.

 

„Statele Unite au acordat Ungariei o scutire totală şi nelimitată de la sancţiunile privind petrolul şi gazele. Suntem recunoscători pentru această decizie, care garantează securitatea energetică a Ungariei”, a scris Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe, pe X.

Sancțiunile impuse de SUA industriei petroliere rusești

Luna trecută, Statele Unite au sancționat cei mai mari doi producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil, ca reacție la refuzul Moscovei de a opri războiul din Ucraina.

Washingtonul a cerut, totodată, țărilor precum Ungaria să reducă dependența de energia provenită din Rusia. Ungaria rămâne însă dependentă de petrolul rusesc.

Derogarea, valabilă timp de un an

Derogarea acordată va fi valabilă timp de un an, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, sub protecția anonimatului. În schimb, Budapesta s-a angajat să achiziționeze gaze naturale lichefiate din Statele Unite, în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Liderul american afirmase anterior că analizează această posibilitate, explicând că lui Viktor Orbán îi este dificil să obțină petrol și gaze din alte regiuni, deoarece „nu are acces la mare”. Decizia președintelui american este considerată o victorie importantă pentru Viktor Orbán, care susținea că sancțiunile ar afecta grav economia Ungariei, potrivit BBC.

Proiecte speciale