Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu

Carne. Sursa foto: Freepik
Produsele din carne vândute în România conțin peste 123 de aditivi alimentari, potrivit unui studiu publicat de InfoCons. Cercetarea, bazată pe informațiile de pe etichete, arată că toate mezelurile analizate, de la cârnați și crenvurști până la diferite tipuri de salam și parizer, includ cel puțin un aditiv, iar unele sortimente ajung la până la 12 aditivi diferiți.

Toate produsele din carne analizate conțin aditivi alimentari

InfoCons a analizat informațiile de pe etichetele produselor din carne vândute în România, concentrându-se pe prezența aditivilor alimentari. Rezultatele arată că toate produsele verificate conțin cel puțin un aditiv.

În cazul cârnaților de bere, au fost identificați până la șase aditivi diferiți: E452 (dipolifosfați de sodiu și potasiu), E300 (acid ascorbic), E316 (izoascorbat de sodiu), E621 (monoglutamat de sodiu), E250 (nitrit de sodiu) și E120 (carmin).

Studiul arată că Salamurile de Sibiu includ cel mult doi aditivi alimentari: E301 (ascorbat de sodiu) și E250 (nitrit de sodiu).

Salam de Sibiu

Salam de Sibiu. Sursa foto: dreamstime.com

Crenvurștii de pui, printre produsele cu cei mai mulți aditivi

Crenvurștii de pui pot conține până la zece aditivi alimentari, printre care E450 (difosfați), E451 (trifosfați), E262 (acetat de sodiu), E300 (acid ascorbic), E301 (ascorbat de sodiu), E407a (alga marină Eucheuma prelucrată), E412 (gumă guar), E417 (gumă tara), E250 (nitrit de sodiu) și E120 (acid carminic).

Analiza arată că baconul poate include până la șase aditivi: E451 (trifosfați de sodiu), E450 (difosfați de sodiu), E407 (caragenan), E316 (eritrobat de sodiu), E621 (monoglutamat de sodiu) și E250 (nitrit de sodiu).

În cazul micilor, cercetarea a indicat prezența a până la cinci aditivi alimentari: E500 (bicarbonat de sodiu), E301 (ascorbat de sodiu), E300 (acid ascorbic), E331 (citrat de sodiu) și E262 (acetat de sodiu).

Mici la grătar

Mici la grătar. sursa: dreamstime

Alte produse din carne cu aditivi alimentari

  • Șunca de Praga poate conține până la zece aditivi alimentari, printre care E326 (lactat de potasiu), E262 (acetat de sodiu), E250 (nitrit de sodiu), E450 (difosfați), E451 (trifosfați), E407 (caragenan), E415 (gumă xantan), E621 (monoglutamat de sodiu), E301 și E120 (acid carminic);
  • Crenvurștii de porc includ până la zece aditivi: E451 (trifosfați), E621 (monoglutamat de sodiu), E301 (ascorbat de sodiu), E325 (lactat de sodiu), E250 (nitrit de sodiu), E401 (alginat de sodiu) și E120 (carmin);
  • Salamul Victoria conține până la opt aditivi: E450 (difosfați), E451 (trifosfați), E301 (ascorbat de sodiu), E331 (citrat de sodiu), E300 (acid ascorbic), E407 (caragenan), E250 (nitrit de sodiu) și E120 (carmin);
  • Salamul de vară include până la șapte aditivi: E450 (difosfați), E451 (trifosfați), E300 (acid ascorbic), E262 (acetat de sodiu), E331 (citrat de sodiu), E120 (carmin) și E250 (nitrit de sodiu);
  • Salamul de porc poate conține până la șapte aditivi alimentari: E120 (carmin), E451 (trifosfați), E621 (monoglutamat de sodiu), E301 (ascorbat de sodiu), E250 (nitrit de sodiu), E325 (lactat de sodiu) și E401 (alginat de sodiu);
  • Salamul cu șuncă include până la șase aditivi: E450 (difosfați), E451 (trifosfați), E407 (caragenan), E300 (acid ascorbic), E316 (eritorbat de sodiu) și E250 (nitrit de sodiu).

Produsele care conțin între trei și cinci aditivi

  • Salamul Sinaia poate include până la cinci aditivi alimentari: E452 (polifosfați), E301 (ascorbat de sodiu), E621 (monoglutamat de sodiu), E250 (nitrit de sodiu) și E120 (carmin);
  • Cârnații sticks conțin până la cinci aditivi alimentari: E301 (ascorbat de sodiu), E250 (nitrit de sodiu), E401 (alginat de sodiu), E460 (celuloză) și E509 (clorură de calciu);
  • Salamul ardelenesc poate avea până la patru aditivi: E450 (difosfați), E451 (trifosfați), E300 (acid ascorbic) și E250 (nitrit de sodiu);
  • Salamul italian conține până la patru aditivi alimentari: E250 (nitrit de sodiu), E450 (difosfați), E451 (trifosfați) și E300 (acid ascorbic);
  • Salamul bănățean conține cel mult trei aditivi alimentari: E250 (nitrit de sodiu), E301 (ascorbat de sodiu) și E120 (carmin);
  • Salamul secuiesc are până la trei aditivi: E450 (difosfați), E301 (ascorbat de sodiu) și E250 (nitrit de sodiu);
  • Salamul haiducesc are până la trei aditivi alimentari: E451 (trifosfați), E301 (ascorbat de sodiu) și E250 (nitrit de sodiu).

