A început Oktoberfest București! Primarul dă cep la primul mare butoi cu bere. Fanfara bavareză și Direcția 5 deschid oficial festivalul toamnei

va da cep la butoiul cu bere, marcând deschiderea oficială a celor trei săptămâni de distracție, voie bună și gusturi autentice. A început OKTOBERFEST București, festivalul care aduce în Capitală spiritul vesel al Germaniei, berea rece, muzica live și tradițiile autentice. Mâine (ora 18.00), în buna tradiție a evenimentului, Primarul sectorului 2 , Rareș Hopincămarcând deschiderea oficială a celor trei săptămâni de distracție, voie bună și gusturi autentice.

Festivalul ce e desfășoară la Verde Stop (Bulevardul Barbu Văcărescu nr. 162–164), într-un spațiu generos, acoperit de un corturi gigant, unul cu peste 5.000 de locuri, decorat în stil german autentic. Vizitatorii se vor bucura de zeci de berării, spații gastronomice în aer liber, parc de distracții, paradă stradală spectaculoasă, bere de calitate și concerte-maraton.

Timp de 16 zile zona de pe Barbu Văcărescu se va transforma într-un adevărat „oraș al festivalului” Oktoberfest, cu spații deschise și închise, zone gastronomice cu wurst, covrigi uriași și specialități nemțești, dar și cu micii și cârnații noștri, integrați perfect în atmosfera de sărbătoare. În fiecare zi vor avea loc spectacole live cu artiști germani și trupe românești de top. Printre concertele programate se numără: • Zdob și Zdub – 26 octombrie • Arsenium (ex O-Zone) – 27 octombrie • Cargo – 28 octombrie • Bere Gratis – 31 octombrie • Spitalul de Urgență – 1 noiembrie • Azur – 2 noiembrie • Iris – Cristi Minculescu – 8 noiembrie • Compact – Paul Ciuci – 9 noiembrie

Intrarea este liberă!