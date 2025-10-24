Actualitate

A început Oktoberfest București! Primarul dă cep la primul mare butoi cu bere. Fanfara bavareză și Direcția 5 deschid oficial festivalul toamnei

Comentează știrea
A început Oktoberfest București! Primarul dă cep la primul mare butoi cu bere. Fanfara bavareză și Direcția 5 deschid oficial festivalul toamnei
Din cuprinsul articolului
A început OKTOBERFEST București, festivalul care aduce în Capitală spiritul vesel al Germaniei, berea rece, muzica live și tradițiile autentice. Mâine (ora 18.00), în buna tradiție a evenimentului, Primarul sectorului 2, Rareș Hopincă va da cep la butoiul cu bere, marcând deschiderea oficială a celor trei săptămâni de distracție, voie bună și gusturi autentice.

Seară cu bere, muzică bavareză și Direcția 5

Festivalul ce e desfășoară la Verde Stop (Bulevardul Barbu Văcărescu nr. 162–164), într-un spațiu generos, acoperit de un corturi gigant, unul cu peste 5.000 de locuri, decorat în stil german autentic. Vizitatorii se vor bucura de zeci de berării, spații gastronomice în aer liber, parc de distracții, paradă stradală spectaculoasă, bere de calitate și concerte-maraton.

Cât timp va dura evenimentul

Timp de 16 zile  zona de pe Barbu Văcărescu se va transforma într-un adevărat „oraș al festivalului” Oktoberfest, cu spații deschise și închise, zone gastronomice cu wurst, covrigi uriași și specialități nemțești, dar și cu micii și cârnații noștri, integrați perfect în atmosfera de sărbătoare. În fiecare zi vor avea loc spectacole live cu artiști germani și trupe românești de top. Printre concertele programate se numără: •    Zdob și Zdub – 26 octombrie •    Arsenium (ex O-Zone) – 27 octombrie •    Cargo – 28 octombrie •    Bere Gratis – 31 octombrie •    Spitalul de Urgență – 1 noiembrie •    Azur – 2 noiembrie •    Iris – Cristi Minculescu – 8 noiembrie •    Compact – Paul Ciuci – 9 noiembrie
Intrarea este liberă!

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Un Halloween cinematografic la Cazinoul din Constanța, sâmbătă, 1 noiembrie, 2 show-uri cu premiere muzicale
19:51 - Evz.ro. Motivul pentru care Trump a schimbat foaia cu Putin. Explozia din Rahova a lăsat doi bunici fără nimic
19:44 - Gala Companii de elită. Emine Coşkun, Ford Otosan: „Realizările noastre reflectă dedicarea și talentul remarcabil al ...
19:36 - A început Oktoberfest București! Primarul dă cep la primul mare butoi cu bere. Fanfara bavareză și Direcția 5 deschid...
19:27 - Emisarul economic al lui Putin a ajuns în Statele Unite. Va purta discuții cu administrația Trump
19:20 - Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale