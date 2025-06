Social Cafeaua neagră, asociată cu un risc mai scăzut de mortalitate







Consumul de cafea neagră a fost asociat cu un risc mai scăzut de mortalitate. Chiar dacă nu este consumată pentru potențialele beneficii asupra sănătății, studiile sugerează că există o legătură între consumul de cafea și o rată de mortalitate mai mică.

Cafeaua neagră și riscul de mortalitate

Un studiu realizat de cercetători de la Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy din cadrul Universității Tufts (SUA) indică faptul că legătura dintre consumul de cafea și riscul de deces variază în funcție de cantitatea de zahăr și grăsimi saturate adăugate în băutură.

Studiul a arătat că un consum zilnic de 1 - 2 cești de cafea cu cofeină este asociat cu un risc mai redus de deces din orice cauză, inclusiv din cauze cardiovasculare. De asemenea, consumul de cafea neagră cu cantități reduse de zahăr și grăsimi saturate a fost asociat cu un risc de mortalitate generală cu 14% mai mic comparativ cu persoanele care nu consumau cafea.

Cum a fost realizat studiul

Studiul a utilizat date din nouă cicluri consecutive ale sondajului NHANES (1999–2018), corelate cu date din National Death Index. Au fost analizați 46.000 de adulți de peste 20 de ani, care au completat chestionare alimentare de o zi. Consumul de cafea a fost clasificat după tip (cu sau fără cofeină), conținutul de zahăr și grăsimi saturate.

Zahărul adăugat în cantitate redusă a fost definit ca sub 5% din valoarea zilnică recomandată, respectiv maximum 2,5 grame per ceașcă de 240 ml, echivalentul a aproximativ o jumătate de linguriță. Grăsimile saturate în cantitate redusă au fost definite ca 1 gram per ceașcă, corespunzător a cinci linguri de lapte cu 2% grăsime, o lingură de smântână ușoară sau una de frișcă lichidă.

Rezultatele studiului

Datele prezentate de Eurekalert arată că o ceașcă de cafea pe zi reduce riscul de mortalitate generală cu 16%, iar 2–3 cești cu 17%. Consumul mai mare nu aduce beneficii suplimentare, iar protecția cardiovasculară scade. Nu s-a observat un efect semnificativ asupra mortalității prin cancer.

Cercetătorii atrag atenția asupra unor limitări ale studiului, precum utilizarea datelor auto-raportate privind alimentația, susceptibile la variații zilnice. Absența unor asocieri semnificative între cafeaua decofeinizată și mortalitate ar putea fi explicată prin consumul redus al acestui tip de cafea în eșantionul analizat.