Studenții la Universitatea de Medicina din Chișinău învață fără cadavre, cu echipamente moderne donate de România

Republica Moldova. Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” nu vor mai folosi cadavre sau biomateriale naturale în procesul de învățare. În schimb, instruirea se va face prin simulatoare, realitate virtuală și programe digitale moderne, grație echipamentelor donate de România, în valoare de 2,3 milioane de lei.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României a donat universității 31 de căști de realitate virtuală, table interactive, laptopuri, o cameră video profesională de ultimă generație și alte echipamente esențiale pentru predarea modernă. Valoarea totală a donației se ridică la aproximativ 2.3 milioane de lei.

Prorectorul pentru activitate de cercetare și inovare, Jana Chihai, a subliniat că prin inaugurarea sălilor de instruire virtuală, modelul tradițional de predare în medicina universitară se schimbă radical.

„Directivele europene și normele bioetice impun renunțarea progresivă la folosirea biomaterialelor naturale și a materialelor cadaverice. În locul acestora, universitățile medicale trec la simulatoare, platforme digitale și sisteme de realitate virtuală, care permit formarea competențelor clinice într-un mediu controlat, sigur și modern”, a precizat Jana Chihai.

Doctor habilitat în științe medicale, profesorul Eugen Melnic, șeful Catedrei de Patologie de la USMF „Nicolae Testemițanu”, a menționat că noile tehnologii vor îmbunătăți semnificativ asimilarea materiei universitare.

„Medicina este un domeniu dificil, iar mulți tineri care visează să devină doctori se confruntă aici cu adevărata complexitate a profesiei. Aceste instrumente moderne vor face procesul de învățare mai accesibil și mai intuitiv”, a spus el.

Ioana Nicula, reprezentantă a DRRM, și-a exprimat aprecierea pentru entuziasmul cu care a fost primit echipamentul, urându-le studenților succese în procesul de instruire.

„Ne dorim ca studenții să se bucure de tot ceea ce am donat astăzi și deja am observat că materialele oferite sunt folosite la capacitate maximă. Am asistat la lecții deschise unde echipamentele donate au fost integrate exemplar, iar acest lucru ne bucură enorm”, a subliniat Ioana Nicula, exprimându-și speranța că asemenea proiecte vor continua, „pentru că sunt și alte laboratoare ce pot fi dotate cu echipamente moderne”.

Mihai Dascăl, specialist în Medicină, Inginerie și Digitalizarea Medicinei, responsabil de implementarea programului, a demonstrat modul de utilizare a echipamentelor în procesul didactic, biologic și chimic. Laboratoarele sunt dotate cu utilaje moderne, inclusiv două smartboard-uri conectate la VR, care permit demonstrarea de materiale video și facilitarea înțelegerii materiei de către studenți.

Profesorii pot integra materiale în clase virtuale, iar studenții au posibilitatea de a se conecta și de a interacționa direct cu acestea. Mihai Dascăl a subliniat și importanța camerei Insta360 Studio, care filmează la 360 de grade și creează o experiență virtuală completă, permițând studenților să observe și să învețe într-un mediu imersiv. Laptopurile sunt folosite pentru lecții interactive, iar studenții pot vizualiza și răspunde imediat la întrebările puse de profesor.

În plus, căștile VR de ultimă generație permit studenților să asimileze informațiile mai eficient și să interacționeze activ cu conținutul educațional, sporind calitatea procesului de învățare.

DRRM a finanțat, în ultimii ani, mai multe proiecte pentru dotarea USMF „Nicolae Testemițanu”. Anul trecut a fost inaugurat un laborator modern de patologie digitală, cu echipamente în valoare de peste 100.000 de euro. Laboratorul, unic în Republica Moldova, a fost dotat cu echipamente moderne de diagnostic și de înregistrare a imaginilor macroscopice, utile profesorilor și studenților în procesul educațional.