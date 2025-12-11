International

Statele Unite preiau controlul asupra unui petrolier iranian, în largul Venezuelei

Statele Unite preiau controlul asupra unui petrolier iranian, în largul VenezueleiSursă foto: X.com
Autoritățile americane au anunțat capturarea unei nave‑tanker de țiței sancționate în apropierea coastei Venezuelei, într‑o operațiune în care oficialii de la Washington susțin că vasul era implicat într‑o rețea de transport de petrol considerată „ilicită”.

Incidentul a escaladat tensiunile deja ridicate dintre Statele Unite și guvernul venezuelean condus de președintele Nicolás Maduro.

Detalii despre operațiune și identitatea navei

Președintele american Donald Trump a declarat că forțele Statelor Unite au interceptat și preluat controlul unei nave petroliere mari în Marea Caraibilor, în apropierea Venezuelei, într‑o acțiune coordonată de U.S. Coast Guard, Biroul Federal de Investigații (FBI) și Agenția pentru Securitate Internă, având și sprijinul marinei americane.

Nava, identificată de surse media drept Skipper, este un petrolier de tip VLCC (Very Large Crude Carrier), care avea încărcătură de țiței greu produs în Venezuela.

Oficialii americani susțin că acesta a fost sub sancțiuni din 2022 din cauza implicării sale într‑o rețea de transport de țiței legată de Iran și alte entități sancționate.

În declarațiile publicate de autoritățile americane, Pam Bondi, procuror general al SUA, a precizat că nava a fost confiscată în temeiul unui mandat de sechestru pentru transportul de țiței sancționat din Venezuela și Iran.

Reacțiile guvernului venezuelean și ale altor state

Guvernul Venezuelan a condamnat imediat acțiunea, calificând‑o drept „furt flagrant” și un „act de piraterie internațională”.

Ministerul de Externe de la Caracas a emis o declarație în care susține că „adevăratele motive ale agresiunii prelungite împotriva Venezuelei au fost expuse” și că resursele naturale, inclusiv petrolul, „aparțin exclusiv poporului venezuelean”.

Declarațiile oficiale ale Caracasului au subliniat opoziția față de operațiune și intenția de a aduce cazul în fața organismelor internaționale competente.

Contextul sancțiunilor

Potrivit unor rapoarte de presă, Skipper a fost sancționat de autoritățile americane pentru presupusa sa implicare într‑un „network ilicit” de distribuție de țiței care includea transport de petrol iranian și venezuelean.

Acest tip de rețea a fost monitorizat de Washington ca parte a eforturilor de a aplica sancțiuni economice împotriva Teheranului și regimului de la Caracas.

Operațiunea survine într‑un context de tensiuni politice și militare sporită în regiune, unde Statele Unite au intensificat acțiunile navale și militare, inclusiv lovituri asupra unor nave suspectate de contrabandă cu droguri și urmărirea sancțiunilor internaționale.

Pe de altă parte, reacții din partea altor state sau reprezentanți diplomatici au denunțat, de asemenea, acțiunea americană ca fiind o încălcare a dreptului maritim internațional.

Ambasada Iranului la Caracas a calificat operațiunea drept o „violare gravă a legilor internaționale privind libertatea navigării”, potrivit presei internaționale.

Impactul internațional și evoluțiile posibile

Capturarea Skipper ar putea avea implicații asupra fluxurilor comerciale maritime și relațiilor diplomatice între Statele Unite și țările vizate de sancțiuni.

Analize preliminare sugerează că această acțiune ar putea afecta primirea și transportul țițeiului venezuelean pe piețele internaționale și ar putea genera noi discuții privind aplicarea sancțiunilor extraterritoriale

