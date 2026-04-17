Starmer, sub focul criticilor după scandalul Mandelson. Apelurile pentru demisie se intensifică

Prim-ministrului britanic Keir Starmer i se cere demisia după ce guvernul a confirmat că un fost ambasador în Statele Unite a fost numit în funcție în ciuda faptului că nu a trecut verificarea de securitate, declanșând o criză politică majoră la Londra, potrivit Reuters.

Cazul îl vizează pe fostul diplomat Peter Mandelson, a cărui numire a devenit subiect de controverse după dezvăluiri potrivit cărora evaluarea de securitate fusese negativă înainte ca acesta să preia rolul.

Ulterior, Mandelson a fost demis, după ce premierul a declarat că acesta a oferit informații false despre relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Potrivit Reuters, guvernul britanic a susținut că premierul nu a fost informat că recomandarea inițială privind verificarea de securitate fusese anulată de oficiali din Ministerul de Externe.

Cu toate acestea, opoziția a reacționat dur. Liderul liberal-democraților, Ed Davey, a declarat pentru BBC că responsabilitatea nu poate fi transferată către funcționari:

„Nu cred că prim-ministrul poate scăpa de responsabilitate concediindu-l pe Olly Robbins. Responsabilitatea trebuie să se oprească la domnul Starmer.”

În contextul scandalului, o sursă guvernamentală a indicat că Olly Robbins, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Ministerului de Externe, ar urma să își părăsească funcția după ce și-a pierdut încrederea premierului.

Executivul încearcă să limiteze impactul crizei, susținând că procedurile au fost urmate, dar că sistemul a prezentat deficiențe.

Ministrul Darren Jones a declarat pentru postul LBC că Starmer este „furios” pentru că nu a fost informat despre eșecul verificării de securitate și a promis că va prezenta detalii suplimentare în parlament.

„Nu cred că acest lucru pune sub semnul întrebării viitorul prim-ministrului”, a afirmat Jones.

Situația este complicată de faptul că Mandelson este investigat de poliție pentru presupusa scurgere de documente guvernamentale către Jeffrey Epstein, caz care amplifică presiunea publică și politică asupra guvernului.

Până în prezent, Mandelson nu a comentat public acuzațiile, iar reprezentanții săi legali nu au oferit clarificări privind procesul de verificare de securitate.

Contextul mai larg al cazului Epstein continuă să genereze controverse la nivel internațional, fiind asociat cu multiple figuri publice și investigații de amploare.

Criza politică generată de această numire ridică semne de întrebare cu privire la mecanismele de verificare și responsabilitatea decizională la nivel guvernamental în Regatul Unit.

Deși executivul susține că premierul nu a fost informat, opoziția insistă că responsabilitatea politică îi aparține direct lui Keir Starmer, iar evoluțiile din zilele următoare ar putea fi decisive pentru stabilitatea sa politică.