Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău are un nou director

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău are un nou directorSursă foto: tomaciorba.md
Lucia Pîrțînă a fost aleasă pentru funcția de director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău. Decizia fost luată luni, 15 august, de Comisia de selecție a Ministerului Sănătății din Republica Moldova.

Lucia Pîrțînă, aleasă director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău

Lucia Pîrțînă a fost desemnată de către comisia de evaluare câștigătoarea selecției pentru funcția de conducere a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din Chișinău, decizia fiind luată în urma analizei atente a experienței profesionale, competențelor manageriale și calificărilor sale.

La concursul organizat de Ministerul Sănătății, la care s-au înscris trei candidați pentru funcția de director, Pîrțînă a reușit să obțină cele mai bune rezultate, impresionând astfel comisia de evaluare prin experiența profesională.

Lucia Pirțină a fost ulterior vicedirectoarea Spitalului

Anterior, Lucia Pîrțînă a deținut funcția de vicedirectoare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” și are aproape două decenii de experiență profesională în domeniul bolilor infecțioase.

Sursă foto: pixabay.com

Aceasta a studiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, unde a urmat programul de rezidențiat în boli infecțioase, iar ulterior și-a aprofundat pregătirea prin realizarea unui doctorat axat pe transmiterea virusului HIV de la mamă la copil.

Fostul director al spitalului nu și-a depus dosarul la concurs

Mandatul fostului director, Sergiu Vasilița, s-a încheiat în luna august, însă acesta nu și-a depus candidatura pentru concursul organizat de comisia de concurs a Ministerului Sănătății, alegând să se retragă din competiție și să nu concureze pentru prelungirea funcției de conducere a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase.

Ministerul Sănătății a precizat că desemnarea conducerii s-a realizat conform regulamentului în vigoare privind numirea prin concurs a managerilor instituțiilor medico-sanitare publice, subliniind că procedura a respectat toate normele legale și criteriile stabilite pentru ocuparea funcțiilor de conducere, potrivit IPN.

 

 

 

 

