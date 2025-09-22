Spitale sub supraveghere, după e-mailurile de amenințare cu masacru. Poliția și SRI, pe urmele făptașilor

Mai multe spitale din judeţele Braşov, Prahova şi alte unităţi medicale au fost vizate de un mesaj de amenințare, trimis și în școli: „Voi provoca un masacru și mă voi sinucide”. Poliţia Capitalei şi inspectoratele judeţene de poliţie au anunţat că, în urma verificărilor preliminare, nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală, dar anchetele continuă.

IPJ Braşov a anunţat că unităţi medicale din judeţ au primit mesaje similare de ameninţare. „La data de 22 septembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, este mesajul transmis de IPJ Braşov.

De asemenea, IPJ Prahova a anunţat că, „la data de 21 septembrie, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a fost sesizat cu privire la faptul că două unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”, au transmis, la rândul lor, reprezentanţii IPJ Prahova.

Reprezentanţii IPJ Prahova au precizat că „acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”.

Poliţia judeţeană Mureş anunţă că şi în acest judeţ s-au primit mesaje de ameninţare. „La data de 21 septembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din judeţ au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, a transmis IPJ Mureş. Nici în judeţul Mureş „nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”, au mai arătat reprezentanţii instituţiei.

„La data de 21 septembrie, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din municipiul Bucureşti şi unele unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare”, a transmis Poliția Capitalei, luni dimineață. Ulterior, sursa citată a precizat că, „după sesizare, s-au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”.

„Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală. Menţionăm că Poliţia Capitalei şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Anchetele se desfăşoară în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii şi cu structurile teritoriale de poliţie, pentru stabilirea autorilor şi a eventualelor riscuri.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, se arată în mesajul care a alertat autoritățile.

Instituţiile medicale vizate au aplicat procedurile interne de securitate, au notificat autorităţile şi au limitat accesul persoanelor neautorizate până la finalizarea verificarilor. „Reprezentanţii unităţilor medicale au colaborat cu forţele de ordine pentru a verifica integritatea sistemelor IT şi pentru a identifica sursa e-mailurilor”, au mai transmis autoritățile.

Poliţia recomandă populaţiei să rămână vigilentă şi să semnaleze imediat orice suspiciune sau element care ar putea sprijini ancheta