Monden

Soția lui Dani Vicol, reacție după interviul lui Mario Iorgulescu. Ce avertizări i-au transmis internauții

Comentează știrea
Soția lui Dani Vicol, reacție după interviul lui Mario Iorgulescu. Ce avertizări i-au transmis internauțiiAccident Mario Iorgulescu. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Melek Mincă, mai exact cea care i-a fost soție lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accidentul în care Mario Iorgulescu a pierdut controlul volanului iese rampă. Aceasta a explicat că nu poate tăcea și trebuie să îi dea replică fiului lui Gino.

Soția lui Dani Vicol avertizată de internauți

Melek Mincă și-a început dreptul la replică prin a spune că a primit avertizări de la internauți. ”Toată lumea mă atenționează să nu vorbesc că poate Gino Iorgulescu să îmi facă rău”, a spus aceasta.

Melek

Melek. Sursa foto Instagram

”Victima e Dani Vicol care e în pământ de 6 ani. Mario Iorgulescu își exprimă durerea și focul că de 6 ani de zile nu a avut acces la telefon, la playstation, de 6 ani. Dar Dani este în pământ”. a explicat soția lui Vicol.

Copii, prima grijă a mamei

Ceea ce a scos-o din sărite a fost că nici măcar nu s-a vorbit despre copii ei. ”De copii noștri nu a zis nimic. Cine este responsabil de familie? Nu este bărbatul? Mario Iorgulescu a reușit într-o singură noapte să lase o familie fără soț/tată.

Fosta iubită a lui Harry rupe tăcerea după ce a fost arestată. Scandal într-o stațiune de lux din Spania
Fosta iubită a lui Harry rupe tăcerea după ce a fost arestată. Scandal într-o stațiune de lux din Spania
Iustin HVNDS, primul faimos eliminat de la Survivor. Ce sumă ar fi primit pentru trei zile de participare
Iustin HVNDS, primul faimos eliminat de la Survivor. Ce sumă ar fi primit pentru trei zile de participare

Dacă tot a dat un intervin putea să spună că regretă că a lăsat copii orfani, că nu știe ce s-a ales de ei, că nu știe ce e cu familia aia. Că a greșit, dacă ar putea să schimbe. Dar și acum ai dat dovadă că nu regreți că nu conștientizezi în ce hal ai putut să schimbi tu viața unei familii”, a mai adăugat soția lui Dani Vicol.

Îl vede vinovat și pe Gino Iorgulescu

Pe de altă parte, Melek a explicat că din punctul ei de vedere și Gino Iorgulescu are partea lui de vină. Mai ales că, potrivit fiului, acesta l-a învățat să bea. ”Și cu toate astea nu ai dat dovadă decât că ai învățat de la taică-tău la 13 ani să bei și să te droghezi, că ce se naște din pisică șoarece mănâncă.

Asta ai învățat asta ai făcut. Pentru greșeala lui taică-tău ale tale, suportă copii mei. Eu îmi pun încrederea în justiția română. Dar dacă pe viitor se întâmplă ceva cu familia mea cu afacerea mea, eu o să spun tot. Că eu pentru doi lei să tac din gură pe moartea soțului meu nu există așa ceva. Mă pun în coșciug, dar de tăcut nu tac”, a concluzionat ea.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:44 - Fosta iubită a lui Harry rupe tăcerea după ce a fost arestată. Scandal într-o stațiune de lux din Spania
15:42 - „Istoria românilor, de la origini și până astăzi” – o lucrare de referință în două volume
15:38 - O barjă plină cu azot s-a scufundat în zona Zimnicea. Autoritățile, acuzate că au ascuns incidentul
15:33 - Soția lui Dani Vicol, reacție după interviul lui Mario Iorgulescu. Ce avertizări i-au transmis internauții
15:26 - Fifor: Mitul pensionării militarilor la 48 de ani, „o manevră abjectă de manipulare”
15:21 - Numărul stațiilor care vând motorină se va diminua dramatic până în 2030 în Marea Britanie

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale