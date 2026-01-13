Soția lui Dani Vicol, reacție după interviul lui Mario Iorgulescu. Ce avertizări i-au transmis internauții

Melek Mincă, mai exact cea care i-a fost soție lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accidentul în care Mario Iorgulescu a pierdut controlul volanului iese rampă. Aceasta a explicat că nu poate tăcea și trebuie să îi dea replică fiului lui Gino.

Melek Mincă și-a început dreptul la replică prin a spune că a primit avertizări de la internauți. ”Toată lumea mă atenționează să nu vorbesc că poate Gino Iorgulescu să îmi facă rău”, a spus aceasta.

”Victima e Dani Vicol care e în pământ de 6 ani. Mario Iorgulescu își exprimă durerea și focul că de 6 ani de zile nu a avut acces la telefon, la playstation, de 6 ani. Dar Dani este în pământ”. a explicat soția lui Vicol.

Ceea ce a scos-o din sărite a fost că nici măcar nu s-a vorbit despre copii ei. ”De copii noștri nu a zis nimic. Cine este responsabil de familie? Nu este bărbatul? Mario Iorgulescu a reușit într-o singură noapte să lase o familie fără soț/tată.

Dacă tot a dat un intervin putea să spună că regretă că a lăsat copii orfani, că nu știe ce s-a ales de ei, că nu știe ce e cu familia aia. Că a greșit, dacă ar putea să schimbe. Dar și acum ai dat dovadă că nu regreți că nu conștientizezi în ce hal ai putut să schimbi tu viața unei familii”, a mai adăugat soția lui Dani Vicol.

Pe de altă parte, Melek a explicat că din punctul ei de vedere și Gino Iorgulescu are partea lui de vină. Mai ales că, potrivit fiului, acesta l-a învățat să bea. ”Și cu toate astea nu ai dat dovadă decât că ai învățat de la taică-tău la 13 ani să bei și să te droghezi, că ce se naște din pisică șoarece mănâncă.

Asta ai învățat asta ai făcut. Pentru greșeala lui taică-tău ale tale, suportă copii mei. Eu îmi pun încrederea în justiția română. Dar dacă pe viitor se întâmplă ceva cu familia mea cu afacerea mea, eu o să spun tot. Că eu pentru doi lei să tac din gură pe moartea soțului meu nu există așa ceva. Mă pun în coșciug, dar de tăcut nu tac”, a concluzionat ea.