Politica

Șoșoacă, audiată în Comisia pentru Afaceri Juridice a PE. Șefa SOS România, la un pas să își piardă imunitatea

Comentează știrea
Șoșoacă, audiată în Comisia pentru Afaceri Juridice a PE. Șefa SOS România, la un pas să își piardă imunitateaDiana Șoșoacă. Sursă foto: sosro.ro
Din cuprinsul articolului

Diana Șoșoacă va fi audiată în Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European (PE) pe 24 februarie și pe 24 martie, în legătură cu procedura de ridicare a imunității sale parlamentare. În situația în care șefa SOS România nu se va prezenta, comisia ar putea recomanda ridicarea imunității, iar decizia să fie supusă votului în plen în aprilie, potrivit surselor europarlamentare.

Șir de probleme pentru Diana Șoșoacă

Cererea privind ridicarea imunității a fost transmisă de autoritățile române și confirmată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, încă din octombrie anul trecut. Aceasta a explicatcă solicitarea va fi analizată de Comisia juridică, conform regulamentului de procedură al instituției.

Diana Șoșoacă are dreptul să își prezinte explicațiile și să depună documentele sau probele scrise pe care le consideră relevante, însă nu poate lua parte la dezbaterile privind cererea de ridicare a imunității, cu excepția audierii propriu-zise. Ea poate însă renunța la acest drept.

Parlamentul European

Parlamentul European. Sursa foto: Wikipedia

Acuzațiile aduse

Europarlamentarei i se aduc mai multe acuzații, printre care promovarea publică a cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război, răspândirea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și promovarea publică a unor concepții antisemite. În plus, i se impută negarea sau minimalizarea Holocaustului și fapta de ultraj, conform legislației românești.

Politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Locul ocupat de află Bolojan. Sondaj
Politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Locul ocupat de află Bolojan. Sondaj
Culisele despărțirii dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac. Ruptura nu s-ar fi produs brusc
Culisele despărțirii dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac. Ruptura nu s-ar fi produs brusc

Audierile programate pentru 24 februarie și 24 martie vor stabili dacă procedura de ridicare a imunității va continua și dacă Diana Șoșoacă va putea fi cercetată penal.

Ce planuri are Diana Șoșoacă

Partidul S.O.S. România, condus de europarlamentara Diana Iovanovici-Șoșoacă, a înregistrat vineri, 16 februarie, un proiect legislativ care vizează unirea României cu Republica Moldova. Formațiunea suveranistă prezintă inițiativa ca un gest de independență în contextul tensiunilor regionale crescute.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă a atras atenția că deciziile privind destinul național nu trebuie să fie lăsate la mâna puterilor externe. Europarlamentara a avertizat că România riscă să devină un teren de confruntare dacă temele istorice, precum unirea cu Republica Moldova, sunt folosite ca instrumente în jocurile marilor centre de putere.

„Tema unirii nu poate deveni obiect de joc strategic între marile centre de putere, cu riscul transformării României într-o zonă de confruntare. (…) Destinul național nu poate fi negociat, decis sau instrumentalizat de puteri externe. Orice decizie cu impact istoric asupra statului român trebuie să aparțină exclusiv voinței suverane a României”, a afirmat șefa S.O.S. România.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:22 - Politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Locul ocupat de află Bolojan. Sondaj
16:13 - Viktor Orban, în campanie: Alegerile care urmează vor fi ultimele alegeri înainte ca războiul să ajungă mai direct în...
16:05 - Marian Mexicanu s-a căsătorit în secret. Cine a participat la nuntă
15:58 - Zvon viral despre gravitația Pământului, demontat de oamenii de știință. Cele 7 secunde care au creat dezbateri
15:50 - Șoșoacă, audiată în Comisia pentru Afaceri Juridice a PE. Șefa SOS România, la un pas să își piardă imunitatea
15:43 - Confesiunile mamei Aspazia, cea care l-a crescut pe Bordea. Motivul pentru care nu s-a mai recăsătorit

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale