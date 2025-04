Social Sorin Scurtulescu, un pictor introspectiv și luminist, lansează expoziția intitulată „Searching”







Sorin Scurtulescu are în curs, pe simeze la Galeriile Alfa din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău expoziția intitulată „Searching”.

Sorin Scurtulescu pregătește lansarea expoziției intitulată „Searching”

Picturile sale surprind nu doar realitatea vizibilă, ci și atmosfera, vibrația și energia locurilor pe care le explorează. Fie că este vorba despre peisaje urbane, interioare, portrete etc, lucrările lui Scurtulescu sunt mărturia unui proces de descoperire în care privirea devine instrument al introspecției. Prin gesturi expresive și tușe vibrante, artistul își invită publicul să i se alăture în această călătorie vizuală, unde fiecare lucrare este un punct de oprire, dar și un nou început.

Istoricul și criticul literar Marius Manta, născut la Bacău, realizează o cronică a expoziției: „La mijloc de martie am avut bucuria să mă reîntâlnesc cu lucrările unui artist aparte, pe care l-am cunoscut în admirabilul spațiu al Tescanilor. Aflat în cadrul Rezidenței Tescani, mi-a încredințat la vremea respectivă câteva gânduri & sfaturi cu privire la felul în care omul contemporan încă mai poate descoperi frumosul printre realitățile adesea dure ale cotidianului. Admit, l-am simțit imediat „consangvin!”.

Are peste 100 de expoziții aflate în portofoliu

Sorin Scurtulescu, căci despre el este vorba, e din noul val, chiar dacă – ce-i drept – tablourile lui au stat deja pe simezele unor galerii cât se poate de importante. Intelectual fin, cu „vorba la el”, om de spirit, nu se aruncă cu orice preț în vâltoarea cuvintelor.

Departe de a fi retor sau limbut, Sorin Scurtulescu e din cercul celor care se deschid către marele public, explicând și explicându-se, neamestecând arta cu imaginea vreunei redute imposibil de cucerit. Se înțelege, fără a face rabat în vreun fel...

O eventuală fișă de prezentare ar trebui să ateste cele peste 100 de expoziții aflate în portofoliu, cu prezențe notabile la Berry Campbell Gallery din New York, SÍM Gallery din Reykjavík – Islanda, Museum Ulm – Germania, Museo Internacional del Barroco din Puebla – Mexic ș.a.m.d.

Are lucrări în colecțiile unor muzee din țară și străinătate, printre care Museu Serralves – Porto, Portugalia, Muzeul de Artă Iaşi, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Timișoara, Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, Muzeul Catedralei Mitropolitane Timișoara, Accademia di Romania din Roma, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Fundacion Casa Europa Mexico din San Miguel de Allende.

Sorin Scurtulescu expune lucrări realizate în ultimii 20 de ani

Dar să revenim „la noi”, mai precis în spațiul Galeriilor „Alfa” Bacău, unde artistul în discuție ne-a propus în „Searching...” un excurs inedit printre lucrările „rămase în atelier”, cele de „raftul doi”, din dorința de a mărturisi mai degrabă un parcurs, de a așeza în lumina reflectoarelor etape diferite, laolaltă mărturisind – de ce nu? – un drum ascendent.

În fapt, lucrările expuse sunt cele realizate în ultimii 20 de ani. Grație lor, căutările legate de limbajul și tehnica picturii în ulei pe pânză vor putea fi observate în detaliu.

Suita de chipuri cărora le conferă ființă, începând cu un autoportret și mai ales cu un admirabil „Portret al Danielei”, de o delicatețe și un diafan cu totul surprinzător, devoalează interesul artistului în raport cu taina omului, urmărind expresii provocate de varii sentimente.

În spatele tuturor acestor figuri putem bănui o nostalgie de sorginte tarkovskiană dar și un soi de plinătate care, mie personal, mi-a adus aminte de structurile vegetale din „grădinile” pânzelor lui Horia Bernea ori ale lui Horea Paștina.

Sorin Scurtulescu e un artist al gesturilor largi

Plin de energie, Sorin Scurtulescu e un artist al gesturilor largi; el nu se oprește strict asupra subiectului, ci îi determină existența raportându-l la o spațialitate complexă care derivă dintr-un mod aparte de a vedea lumea.

În cadrul unui interviu pe care l-am publicat, artistul îmi declara: „Nu există profan, totul este sacru. Cred că noi încercăm să desacralizăm lucrurile pentru a anula responsabilitatea pe care ar trebui să o avem în fața sacrului și pentru a fi aparent mai liberi, dar și mai superficiali. Dacă am conștientiza că totul este sacru, am privi și am face mai atent lucrurile în lumea aceasta, cu toate detaliile sale, vizibile și invizibile. Toate picturile bune ar trebui să te facă să zbori și să ai o senzație de elevație, altfel nu sunt reușite”.

Din dorința de a vă convinge, voi apela și la un scurt fragment dintr-un alt interviu, realizat de această dată de către Miruna Robescu și publicat pe PROPAGARTA: „Nu am preluat neapărat ceva din practica sa de lucru, ci starea de spirit care l-a condus şi pe el în natură, loc în care întreaga creație a lui Dumnezeu îți poate fi de folos dacă vrei și tu să devii creator și să aduci întru ființă o imagine pe care o poți realiza în diferite tehnici ale picturii sau ajutat de alte medii de captare mecanice ale imaginii”.

Scurtulescu picta la Tescani, cu mult sârg, „în plină noapte”

Deși în expoziție există și lucrări executate în atelier, simți că artistul are în principal vocația plein air-ului. În paranteză fie spus, în deschiderea expoziției, Dionis Pușcuță și-a adus aminte de bucuria cu care Sorin Scurtulescu picta la Tescani, cu mult sârg, „în plină noapte”, probând atât sinceritate, cât și acea calitate destul de rară – disponibilitatea la efort...

Laura Codrina Ioniță, curatorul expoziției, a atras atenția asupra disponibilităților ce țin de tehnicile utilizate, de la pensulațiile accentuate până la tehnicile flamande, de posibilele tușe executate în siajul fauvismului, impresionismului, artei abstracte, pronunțându-se și nume mult mai apropiate spațiului recent, precum cel al Emmei Ciardi ori Francesco Clemente, exponentul transavangardei italiene.

Toate acestea vorbesc despre curiozitatea artistului, despre faptul că Sorin Scurtulescu chiar traversează o perioadă in bloom - cu referire la minunata expoziție de la Timișoara! Dacă am ajuns aici trebuie să admit că una dintre „vedetele” de la Bacău au fost și irișii galbeni, de altfel o ultimă lucrare pictată, dacă ținem cont de criteriul cronologic.

Sorin Scurtulescu explorează natura multidimensională

Contemplându-i, înțelegi cum „Sorin Scurtulescu explorează natura multidimensională a florilor printr-o reprezentare fluidă și o reconfigurare sensibilă, în care florile sunt smulse din registrul convențional și suspendate într-un proces de dizolvare și devenire continuă. Artistul surprinde florile într-un moment de liniște meditativă” (catalogul expoziției „Bloom”, Timișoara).

Contemplându-i lucrările, nu ai cum să nu înțelegi ce presupune un exercițiu de admirație! Cerul și pământul sunt însemnele aceleiași voințe. Peisajele de la Athos, Cetatea Lipova, Roma – și în general Italia, dimpreună cu peisajele interioare, succesiuni de „unde și linii” care alcătuiesc o poetică a continuității mărturisesc un artist cât se poate de autentic, de profund, cu punct de plecare în ceea ce va fi constituit undeva în anii ’80-’90 „Prologul” și, ulterior, „Noima”. Da, există o noimă și un rost în tot acest efort de a găsi autenticul, „Searching...” marca Sorin Scurtulescu echivalând cu un bun exemplu pentru a devoala o conștiință artistică ajunsă la maturitate.” Marius Manta, 29 martie 2025.

Expoziția SEARCHING, gazduită de Galeriile Alfa, parte din Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ Bacău, reunește picturi realizate de Sorin Scurtulescu în ultimii 20 de ani. Expoziţia este curatoriată de Laura Codrina Ioniţă şi poate fi vizitată până pe data de 9 aprilie 2025.