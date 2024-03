Social Conacul Mocioni, ajuns în atenția publicului din Islanda. Expoziție în premieră







Conacul Mocioni, în atenția publicului din Islanda

Operele unor artiști români și islandezi, care au în prim plan imaginea Conacului Mocioni, vor fi expuse la Rejkiavik. Această inițiativă este coordonată de Asociaţia Miltonia, partener cultural al Consiliului Judeţean Timiș.

Expoziția prin care picturile și fotografiile cu acest obiectiv vor ajunge în Islanda, face parte din procedura de revitalizare a Conacului Mocioni.

Operele artiştilor români şi islandezi realizate în cadrul proiectului vor fi expuse la Galeria SÍM din Rejkiavik.

„Publicul islandez va intra astfel în contact cu spaţiul regiunii sud-estice a fostului Imperiu Habsburg, actuala Regiune a Banatului, un spaţiu care a adus împreună de-a lungul secolelor diverse popoare.”, spun organizatorii.

Proiect în afara granițelor

Expoziția inedită intitulată„Heritage of the past-Future of the Community”, va fi deschisă începând cu data de 9 martie. Aceasta va cuprinde lucrări de fotografie, cianotipie, pictură, grafică şi artă digitală.

Acestea au fost realizate de artiştii români Sorin Scurtulescu, Saint Machine, Ana-Maria Szollosi, Andrada Damianovskaia şi Corina Nani, alături de cei din Islanda:

Operele vor putea fi admirate de public până în 21 martie.

„Odată reabilitat, Conacul Mocioni va fi mai mult decât un muzeu educativ pentru vizitatori, deoarece intenţionăm să amenajăm un spaţiu dedicat artiştilor contemporani”, a declarat Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Conacul Mocioni, pagină impresionantă de istorie

Conacul de la Foeni, judeţul Timiş, a fost construit în anul 1750, fiind o una dintre reședințele familiei Mocioni. Aceasta s-a aflat în fruntea vieții politică a românilor din Banat timp de opt decenii.

Impozanta clădire este restaurată vu ajutorul unui grant oferit de Norvegia, Islanda şi Lichtenstein prin proiectul Ro-Cultura. În acest sens,Consiliul Judeţean Timiş, actualul proprietar al conacului, a obţinut o finanţare de 2,6 milioane de euro.

În perioada regimului comunist, această clădire emblematică a funcționat ca baie comunală grădiniță și depozit.