Politica

Sorin Oprescu rămâne în libertate. Curtea de Apel din Salonic a refuzat extrădarea

Comentează știrea
Sorin Oprescu rămâne în libertate. Curtea de Apel din Salonic a refuzat extrădareaSorin Oprescu. Sursă: Marian Mocanu | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Sorin Oprescu rămâne în libertate, după ce Curtea de Apel din Salonic a decis, joi, să refuze extrădarea. Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru fapte de corupție, nu a fost prezent la pronunțare, fiind internat în spital, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN. Decizia instanței elene poate fi contestată.

Sorin Oprescu rămâne în libertate. Curtea de Apel din Salonic a refuzat extrădarea

Anterior, Sorin Oprescu a invocat probleme medicale și a susținut că penitenciarele din România nu ar îndeplini condițiile necesare pentru a-și executa pedeapsa. Conform măsurilor dispuse de autoritățile elene, acesta rămâne sub control judiciar, nu poate părăsi Grecia și este obligat să se prezinte periodic la poliție.

Este a doua tentativă a autorităților române de a-l readuce în țară. Pe 4 octombrie, fostul edil a fost escortat într-o parcare a aeroportului din Salonic, însă extrădarea a fost din nou refuzată. Oprescu are o condamnare definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, sentință pronunțată în mai 2022. Înainte de verdict, el a părăsit România și s-a stabilit în Grecia.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene CJUE. Sursa foto: Facebook

Oprescu, protejat de o decizie recentă a CJUE

Trebuie amintit că, pe 4 septembrie, Curtea Europeană de Justiție a stabilit că instanțele unui stat membru UE care refuză executarea unui mandat european de arestare sunt obligate să obțină consimțământul autorităților din statul emitent pentru preluarea și executarea pedepsei.

Vali Vijelie sfat către fiica lui: Găsește pe unul care să știe o meserie
Vali Vijelie sfat către fiica lui: Găsește pe unul care să știe o meserie
Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual
Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual

Pe 4 octombrie, Ministerul Justiției a explicat că Tribunalul București a emis, la 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei în cazul lui Sorin Oprescu, dispunând căutarea acestuia la nivel național și internațional. A fost arestat pe 17 mai 2022, însă predarea către România a fost respinsă de autoritățile elene.

Acuzat de luare de mită

Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru că ar fi primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor. Deși a fugit din țară înainte de pronunțarea sentinței, ulterior a formulat o contestație în anulare și a obținut reducerea pedepsei cu un an.

Fostul primar a fost reținut și în prima tentativă de extrădare din 2022, dar justiția din Grecia a refuzat predarea invocând condițiile necorespunzătoare din penitenciarele românești.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:21 - Vali Vijelie sfat către fiica lui: Găsește pe unul care să știe o meserie
16:16 - Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru: Acești bani vor ajuta familiile să acoper...
16:07 - Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual
16:01 - Ponta, despre studiile lui Moșteanu: Dacă îmi „greșeam” diploma de la Bioterra, era altceva
15:48 - Alina Bica sare în ajutorul celor ca Dani Mocanu. Avocata explică ce pași trebuie urmați
15:41 - Amycretin, un nou tratament pentru obezitate și diabet. Medicamentul are rezultate promițătoare în faza intermediară

HAI România!

Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale