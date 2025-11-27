Sorin Oprescu rămâne în libertate. Curtea de Apel din Salonic a refuzat extrădarea

Sorin Oprescu rămâne în libertate, după ce Curtea de Apel din Salonic a decis, joi, să refuze extrădarea. Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv pentru fapte de corupție, nu a fost prezent la pronunțare, fiind internat în spital, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN. Decizia instanței elene poate fi contestată.

Anterior, Sorin Oprescu a invocat probleme medicale și a susținut că penitenciarele din România nu ar îndeplini condițiile necesare pentru a-și executa pedeapsa. Conform măsurilor dispuse de autoritățile elene, acesta rămâne sub control judiciar, nu poate părăsi Grecia și este obligat să se prezinte periodic la poliție.

Este a doua tentativă a autorităților române de a-l readuce în țară. Pe 4 octombrie, fostul edil a fost escortat într-o parcare a aeroportului din Salonic, însă extrădarea a fost din nou refuzată. Oprescu are o condamnare definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, sentință pronunțată în mai 2022. Înainte de verdict, el a părăsit România și s-a stabilit în Grecia.

Trebuie amintit că, pe 4 septembrie, Curtea Europeană de Justiție a stabilit că instanțele unui stat membru UE care refuză executarea unui mandat european de arestare sunt obligate să obțină consimțământul autorităților din statul emitent pentru preluarea și executarea pedepsei.

Pe 4 octombrie, Ministerul Justiției a explicat că Tribunalul București a emis, la 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei în cazul lui Sorin Oprescu, dispunând căutarea acestuia la nivel național și internațional. A fost arestat pe 17 mai 2022, însă predarea către România a fost respinsă de autoritățile elene.

Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru că ar fi primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor. Deși a fugit din țară înainte de pronunțarea sentinței, ulterior a formulat o contestație în anulare și a obținut reducerea pedepsei cu un an.

Fostul primar a fost reținut și în prima tentativă de extrădare din 2022, dar justiția din Grecia a refuzat predarea invocând condițiile necorespunzătoare din penitenciarele românești.