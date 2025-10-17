Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele

Detalii noi au ieșit la iveală despre Simona Stan, sora fostului ministru de Interne din guvernele PSD conduse de Grindeanu, Tudose și Dăncilă, Carmen Dan. Aceasta a fost ridicată de polițiști și dusă la audieri într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 550.000 de euro. Printre victime se află medici și oameni de afaceri, convinși să cumpere apartamente și mașini „de lux” la prețuri fictive.

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, se află din nou în atenția anchetatorilor, după ce ar fi pus la punct un mecanism complex de înșelăciune prin care a păcălit mai multe persoane cu sume totale ce depășesc jumătate de milion de euro.

Femeia viza în special medici și reprezentanți ai mediului de afaceri, persoane cu venituri ridicate, pe care le convingea că pot achiziționa apartamente și mașini de lux la „prețuri de ocazie”. După ce primea banii, dispărea complet, iar în rarele situații când răspundea la telefon, adopta un ton agresiv și ironic, notează Mediafax.

„Acum nu mai ești milionar?!”, i-ar fi spus unuia dintre medicii păgubiți, potrivit surselor judiciare. Alte victime au relatat că femeia le-ar fi spus că „sunt săraci” pentru că își cer înapoi banii.

Anchetatorii spun că Simona Stan pretindea că are relații la nivel înalt, inclusiv în cadrul unor mari companii precum OMV Petrom sau Transpeco Logistic & Distribution, și că poate facilita achiziții avantajoase de bunuri din patrimoniul acestor firme.

Printre cei păgubiți se numără persoane cu funcții importante în domeniul medical, dar și oameni de afaceri.

Un caz concret s-a petrecut în primăvara anului trecut, când o femeie de afaceri a reclamat la Secția 16 Poliție din București că a fost păcălită de Simona Stan și de Irina Teodorescu, o fostă avocată. Aceasta a plătit 8.000 de euro, reprezentând avansul pentru un apartament care s-a dovedit fictiv.

Ambele femei au fost duse la audieri. Irina Teodorescu a fost plasată sub control judiciar, însă împotriva Simonei Stan nu s-a dispus nicio măsură la acel moment.

După apariția cazului în spațiul public, mai multe persoane au depus plângeri, iar numărul păgubiților a crescut. În total, prejudiciul reclamat a ajuns la aproximativ 1,5 milioane de euro, însă multe dintre părți ar fi ales ulterior să se împace.

Joi dimineață, Simona Stan a fost ridicată de acasă și dusă la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, pentru audieri.

În același dosar a fost adusă și Mariana Popa, patroana unui salon de înfrumusețare din Capitală, despre care anchetatorii spun că identifica victime chiar dintre clientele sale – medici stomatologi și persoane cu venituri mari.

Aceasta le promitea „oportunități unice” de a cumpăra apartamente sau mașini de lux la prețuri speciale, afirmând că poate intermedia tranzacțiile prin persoane „influențe” din mediul corporatist. Victimele erau presate să vireze rapid banii, pentru a nu „pierde oferta”.

Prin acest mecanism, cel puțin șase persoane ar fi fost înșelate cu aproximativ 550.000 de euro.

Comportamentul Simonei Stan era adesea abuziv și cinic. După ce primea banii, evita orice contact, iar atunci când era confruntată, ironiza victimele.

„Acum nu mai ești milionar?!”, „Ți-e ciudă că n-ai bani?” sau „Săracilor, vă vreți banii înapoi!” – sunt doar câteva dintre replicile atribuite femeii de către păgubiți în declarațiile lor.

În multe cazuri, faptele erau greu de dovedit din cauza absenței contractelor scrise și a transferurilor făcute prin metode informale, ceea ce i-a permis să rămână ani de zile în afara măsurilor preventive.

În actele anchetei apar mai multe nume cunoscute. Surse apropiate anchetei spun că soțul Simonei Stan, angajat la Secretariatul General al Guvernului, este menționat în documente, fiind citat ca martor.

De asemenea, în plângerile depuse la poliție, inculpata ar fi invocat numele omului de afaceri Cristian Borcea, pretinzând că ar fi apropiată de acesta, pentru a-și consolida imaginea de persoană influentă.

Contactat de jurnaliștii Mediafax, Cristian Borcea a respins categoric orice legătură cu acest caz: