Majoritatea românilor resping ideea ieșirii din NATO și din Uniunea Europeană. Sondaj

Aproape 70% dintre români se declară îngrijorați de posibilitatea implicării României într-un război în următorii ani, în timp ce peste jumătate consideră că țara este sigură, potrivit Barometrului Securității Naționale realizat de INSCOP Research.

La întrebarea dacă România este, în prezent, o țară sigură sau nesigură din punct de vedere al securității naționale, 17,9% dintre respondenți au considerat că este foarte sigură, iar 33,2% au spus că este mai degrabă sigură. În același timp, 27% au spus că este mai degrabă nesigură, iar 19,4% au indicat că este foarte nesigură. Ponderea celor care nu au răspuns este de 2,4%.

Corupția este considerată principalul pericol la adresa securității naționale de 35,3% dintre respondenți. Dezinformarea și manipularea opiniei publice sunt menționate de 19,4%, iar instabilitatea economică de 18,7%.

Totodată, 5,8% indică un posibil atac militar, iar 5,3% influența politică străină. Atacurile cibernetice sunt menționate de 4,3%, criza energetică de 3%, actele de terorism și sabotaj de 1,1%, iar acțiunile de spionaj de 0,9%. Un procent de 2% indică alte pericole, iar 4,1% nu au oferit un răspuns.

31% dintre participanții la sondajul realizat în perioada 23-27 februarie, înainte de atacul împotriva Iranului, declară că sunt foarte îngrijorați de posibilitatea implicării României într-un război în următorii ani, față de 36,9% în sondajul din 3-13 martie. Alți 33,1% se declară oarecum îngrijorați, comparativ cu 31,1% în martie, în timp ce 5,2% sunt oarecum neîngrijorați, față de 6,1% în martie. Totodată, 29,1% spun că sunt foarte puțin îngrijorați sau deloc, față de 25,2% în sondajul ulterior. Un procent de 1,6% nu știu sau nu au răspuns.

În ceea ce privește direcția alianțelor politice și militare, 76,8% dintre respondenți consideră că România ar trebui să se orienteze către Vest, respectiv Uniunea Europeană, SUA și NATO, față de 77% în ianuarie 2022 și 87,5% în decembrie 2024.

În schimb, 10,1% cred că direcția potrivită este către Est, respectiv Rusia și China, comparativ cu 10,4% în ianuarie 2022 și 4,1% în decembrie 2024. Totodată, 13,1% nu știu sau nu au răspuns, față de 12,6% în ianuarie 2022 și 8,4% în decembrie 2024.

11,8% dintre respondenți consideră că România ar trebui să iasă din NATO, față de 18,7% în ianuarie 2022 și 8,1% în decembrie 2024. În schimb, 84,4% sunt de părere că țara nu ar trebui să părăsească alianța, comparativ cu 76,2% în ianuarie 2022 și 88,1% în decembrie 2024. Ponderea celor care nu știu sau nu au răspuns este de 3,8%, la fel ca în decembrie 2024, față de 5,1% în ianuarie 2022.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, 22,2% dintre respondenți consideră că România ar trebui să iasă din UE, față de 25,2% în ianuarie 2022 și 9,4% în decembrie 2024. Totodată, 74,4% se opun unei astfel de decizii, comparativ cu 71,7% în ianuarie 2022 și 88,1% în decembrie 2024, iar 3,4% nu știu sau nu au răspuns, față de 3,1% în ianuarie 2022 și 2,5% în decembrie 2024.

În privința acțiunilor împotriva Iranului, 11,9% dintre participanții la sondaj consideră că intervențiile Statelor Unite ale Americii și Israelului sunt foarte justificate, iar 21,1% le văd ca fiind mai degrabă justificate. În schimb, 26,5% le consideră mai degrabă nejustificate, iar 21,4% foarte nejustificate. Totodată, 19% dintre respondenți nu știu sau nu au răspuns.

În ceea ce privește încrederea în alte țări, 55,8% dintre respondenți au foarte multă și destul de multă încredere în SUA. Nivelul de încredere este de 46,8% pentru Marea Britanie, 41,9% pentru Franța, 41,7% pentru Germania și 41,6% pentru Polonia. Republica Moldova înregistrează un nivel de încredere de 29,9%, Bulgaria 29,2%, Turcia 28,6%, iar Serbia 21,2%. Pe ultimele poziții se află Ungaria, cu 20,1%, Ucraina, cu 16,8%, și Rusia, cu 12,6%.

Totodată, 88,3% dintre participanți consideră că statul ar trebui să ofere cetățenilor programe de pregătire pentru situații de criză, care să includă măsuri pentru detectarea dezinformării. În schimb, 10% sunt de părere că statul nu ar trebui să furnizeze astfel de programe, iar 1,7% nu știu sau nu au răspuns.