Sondaj IMAS: Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii cu România și aderării la NATO

Republica Moldova. Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, iar peste 50% s-ar pronunța și împotriva aderării la NATO. În același timp, aderarea la Uniunea Europeană rămâne opțiunea care întrunește cel mai mare sprijin, însă și aici o parte semnificativă a populației ar vota „împotrivă”. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de IMAS.

În cazul aderării la Uniunea Europeană, 44% dintre cei chestionați au declarat că ar vota „pentru”, în timp ce 35% ar vota „împotrivă”. Restul respondenților fie sunt indeciși, fie nu ar participa la vot.

În ceea ce privește unirea cu România, 30% dintre respondenți au spus că ar vota în favoarea acestei opțiuni, însă 52% s-ar pronunța împotrivă, ceea ce indică o majoritate clară contra unui astfel de demers.

La capitolul NATO, datele arată că mai mult de jumătate dintre cetățeni ar vota împotriva aderării, confirmând reticența unei părți importante a societății față de integrarea în Alianța Nord-Atlantică.

Rezultatele sondajului vin într-un moment în care subiectul unirii a fost readus în atenția publică de declarațiile făcute de președinta Maia Sandu într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, realizatorii unuia dintre cele mai ascultate podcasturi politice din Marea Britanie.

Șefa statului a declarat că, la nivel personal, ar vota pentru reunirea cu România, însă a subliniat că, în calitate de președinte, este obligată să țină cont de voința majorității cetățenilor.

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta a precizat că, în prezent, prioritatea susținută de majoritatea cetățenilor rămâne integrarea europeană.

Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Independent News, în perioada 4–23 februarie, pe un eșantion de 1.113 respondenți cu vârsta de peste 18 ani. Studiul este reprezentativ pentru populația adultă a Republicii Moldova, exclusiv regiunea transnistreană, și a fost desfășurat în 84 de localități din 12 unități administrativ-teritoriale.

Interviurile au fost realizate la domiciliile respondenților de către 37 de operatori din rețeaua IMAS, în limbile română și rusă. Marja maximă de eroare este de ±3%.