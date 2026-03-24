Soluția propusă de Burduja pentru reducerea facturilor la energie: Restul sunt povești politice

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, a afirmat că, înainte de mandatul său, Ministerul Energiei era singurul minister care avea mai multe jaloane din PNRR neîndeplinite. „Le-am îndeplinit în primele șase luni. Au rămas, însă, două provocări majore, cu jaloanele aferente”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru a declarat că România avea obligația de a înlocui centralele pe cărbune cu grupuri pe gaz, însă prețul turbinelor a crescut la nivel mondial cu 50-80%, pe fondul cererii ridicate și al concentrării producției la doar trei mari producători.

„Astfel, deși am scos la licitație proiectele de mai multe ori, nu s-au prezentat ofertanți eligibili. Este exact situația prevăzută de PNRR pentru orice stat membru: când un jalon nu poate fi îndeplinit din cauze externe statului membru în cauză, acesta are tot dreptul să ceară renegocierea PNRR. Ceea ce am și făcut”, a explicat acesta.

Burduja a afirmat că a dus negocierile cu Comisia Europeană până la acordul final și că, potrivit declarațiilor publice, instituția a acceptat anul trecut decalarea termenelor, astfel încât grupurile pe cărbune să fie menținute până la finalizarea celor pe gaz, la costuri mai mari și cu alocări bugetare suplimentare.

„O notă specială legată de centrala pe gaz de la Craiova, de aproape 300MW. Am semnat contractul de finanțare în câteva săptămâni după preluarea mandatului. Am scos proiectul la licitație, deși era în mod clar supradimensionat. De ce? Pentru că nu mai aveam timp, până la final de 2026 (termenul limită din PNRR), să luăm totul de la zero. Din cauzele prezentate mai sus, licitațiile succesive au eșuat. Soluția rămâne o nouă centrală, corect dimensionată pentru nevoile termoficării din Craiova, plus cele ale fabricii Ford. Concluzie: dacă amânarea a fost acordată de către Comisia Europeană, în termenii solicitați de România, nu există niciun motiv pentru a pierde vreun euro pe jaloanele aferente”, a explicat acesta.

O a doua provocare pe care fostul ministru al Energiei a întâmpinat-o a vizat consiliile de administrație din sectorul energetic. Acesta a afirmat că a intervenit acolo unde Comisia Europeană a semnalat probleme și că și-a asumat personal respectarea jalonului. „Am modificat legea și am revocat toate persoanele din CA-uri de pe „lista neagră” a Comisiei. Am relansat imediat toate procedurile și le-am lăsat „la zi”. Concluzie: nu ar trebui să pierdem niciun euro nici pe acest jalon (121)”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Au existat și alte jaloane cu întârzieri, pe care am reușit să le salvăm în cei doi ani: pe producția de energie verde, pe hidrogen, pe stocare, pe eficiență energetică pentru industrie. Am avut un ritm de până la 100 de contracte de finanțare semnate pe săptămână și da, le sunt recunoscător „nebunilor frumoși” de la Ministerul Energiei, care au muncit 14-16 ore pe zi, zi după zi, pentru ca România să aibă șansa de a absorbi toți banii pentru investițiile în energie din PNRR”.

Burduja a reamintit că, în timpul mandatului său, au fost atrase 14 miliarde de euro pentru sectorul energetic, cel mai mare nivel, ceea ce a dus la cel mai amplu program de investiții noi în energie de după 1989.

„Am început forajul la Neptun Deep, iar de anul viitor producția României de gaz va crește cu 100%. M-am luptat cu Greenpeace și cu toate cozile de topor ale adversarilor României, cei care fac orice ca să nu fim independenți energetic. Vă imaginați ce avantaj imens avem ca țară prin aceste investiții, mai ales în contextul războiului din Iran?”, a declarat acesta.

El a adăugat: „Rețineți un lucru: investițiile sunt singura soluție pentru a reduce facturile la energie pentru români și companiile românești. Restul sunt povești politice, care nu mai „adorm” pe nimeni. Iar când vine vorba de investiții, echipa mea și-a făcut datoria pentru sectorul energetic, mai mult decât oricând în ultimii 35 de ani. Și asta e tot ce contează, cel puțin pentru conștiința mea”.