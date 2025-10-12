Sistemul de control biometric, funcțional în România. Informații de la Poliția de Frontieră

Poliţia de Frontieră a anunţat că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este acum operaţional în România, fiind introdus progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (Constanţa), Stânca (Botoşani), Naidaş (Caraş-Severin), Sighet (Maramureş) și Aeroportul Sibiu. Sistemul va fi extins etapizat la toate punctele de frontieră din țară în următoarele șase luni.

„Astăzi, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene a fost operaţionalizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES). În România, acesta a fost implementat în mod progresiv la punctele menţionate, urmând ca în următoarele 6 luni să fie extins şi la celelalte puncte de frontieră”, a transmis Poliţia de Frontieră.

EES se aplică doar cetăţenilor statelor care nu fac parte din UE și care au șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile).

Pentru fiecare călător non-UE, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii legale.

Potrivit Poliției de Frontieră, implementarea EES urmărește înlocuirea ștampilării manuale a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulație existente. Pe durata perioadei de tranziție, de aproximativ 6 luni, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual.

La prima intrare după activarea sistemului, sunt prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, ceea ce va reduce semnificativ timpul de așteptare la frontieră.

Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetățenilor non-UE, cu excepția:

copiilor sub 12 ani,

persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă,

deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru UE.