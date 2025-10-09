Schimbări la trecerea frontierei din 12 octombrie. Primele puncte cu verificare biometrică

România face pasul spre digitalizarea controlului la frontiere, odată cu lansarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene, care va deveni operațional începând cu 12 octombrie 2025, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPS)

Sistemul presupune colectarea datelor alfanumerice șibiometrice – imagine facială și patru amprente digitale – pentru cetățenii din afara Uniunii Europene care călătoresc în spațiul comunitar pentru șederi de scurtă durată, de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Potrivitreprezentanților IGPF, implementarea în România se va face etapizat, urmând ca EES să fie activ, într-o primă fază, în cinci puncte de trecere:

-Midia (Constanța);

-Stânca (Botoșani);

-Naidaș (Caraș-Severin);

-Sighet (Maramureș);

-Aeroportul Internațional Sibiu.

Extinderea către toate celelalte puncte de trecere a frontierei va fi realizată în termen de maximum 170 de zile.

Sistemul EES va înregistra automat data și locul fiecărei intrări și ieșiri ale cetățenilor non-UE, va calcula durata legală a șederii și va semnala eventualele depășiri.

Scopul este dublu: întărirea securității frontierelor externe și înlocuirea treptată a ștampilării manuale a pașapoartelor, fără a afecta libertatea de circulație a călătorilor.

Pe durata unei perioade de tranziție de aproximativ șase luni, polițiștii de frontieră vor continua să aplice și ștampila manuală, în paralel cu utilizarea sistemului digital.

„La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră”, a precizat Poliția de Frontieră.

Sistemul de intrare/ieșire se aplică numai cetățenilor țărilor din afara Uniunii Europene. Sunt exceptați:

-copiii sub 12 ani;

-persoanele pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă;

deținătorii de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Datele colectate vor fi păstrate timp de trei ani, iar în cazurile de refuz al intrării sau depășire a duratei legale de ședere, perioada de stocare va fi de cinci ani.

Autoritățile precizează că sistemul va funcționa cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor, conform Regulamentului (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului.

Un pas spre securitate și eficiență

Prin lansarea EES, Uniunea Europeană urmărește modernizarea controlului la frontiere, reducerea birocrației și creșterea siguranței. Sistemul va permite identificarea mai rapidă a persoanelor care depășesc termenul legal de ședere, folosesc documente false sau încearcă să intre de mai multe ori fără înregistrare.

„Pentru România, acest sistem marchează o schimbare structurală în gestionarea frontierelor externe, conectând țara la rețeaua digitală de securitate europeană și pregătind infrastructura pentru viitoarea integrare completă în spațiul Schengen terestru”, potrivit IGPS.