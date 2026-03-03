Sirenele de urgență vor răsuna miercuri, 4 martie, în mai multe orașe din țară. Ce trebuie să știe românii

Miercuri, 4 martie, între orele 10:00 și 11:00, românii vor auzi sirene în mai multe orașe. Este vorba despre exercițiul național „Miercurea sirenelor”, organizat pentru testarea sistemelor de alarmare a populației. Reprezentanții IGSU avertizează că nu există motive de panică.

Evenimentul face parte din „Săptămâna Protecției Civile”, care se desfășoară în perioada 26 februarie – 4 martie.

Scopul exercițiului este de a verifica modul în care mesajele de avertizare sunt transmise și de a testa funcționarea sirenelor electrice și electronice din orașele României, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Semnalul de alarmă va fi compus din cinci sunete, fiecare de 16 secunde, cu pauze de 10 secunde între ele, precizează primăria municipiului Călărași.

Această dată are și o semnificație istorică. Pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, cu magnitudinea de 7,4 Mw și adâncimea de 94 km.

Cutremurul din 4 martie 1977 rămâne cea mai tragică calamitate naturală din istoria României. La nivel național, 1.578 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 1.424 în București, iar alte 11.321 au fost rănite. În Capitală, 32 de clădiri înalte sau medii s-au prăbușit, iar aproape 33.000 de locuințe au fost grav avariate. Aproximativ 200.000 de oameni au fost afectați direct.

Seismul a avut loc vineri, la ora 21:21, și a durat 56 de secunde. Cutremurul a provocat distrugeri majore nu doar la blocuri, ci și la unități spitalicești, școli, grădinițe, cămine de studenți, instituții culturale și monumente istorice. Cele mai afectate zone au fost Bucureștiul și regiunile de sud și est ale țării. Pagube s-au înregistrat și în Bulgaria, unde trei blocuri din orașul Sviștov s-au prăbușit, iar peste 100 de persoane și-au pierdut viața.

Printre clădirile prăbușite din București se numără imobile de pe bulevardele Magheru și Nicolae Bălcescu, blocuri de pe străzile Colonadelor, Ion Ghica, Ion Brezoianu, Tudor Arghezi, Hristo Botev, Alexandru Sahia și Galați, dar și blocuri din cartierul Militari sau clădirea Centrului de calcul al Ministerului Transporturilor.

Spitalul Fundeni și Spitalul de Urgență au suferit avarii serioase, necesitând evacuarea pacienților.

Printre personalitățile pe care România le-a pierdut atunci se numără actorul Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneț și cântăreața Doina Badea. În urma seismului, autoritățile au instituit starea de necesitate, mobilizând peste 30.000 de pompieri și militari pentru operațiunile de salvare, cel mai mare număr de salvatori mobilizați simultan în România.

România rămâne o țară cu risc seismic ridicat. Zona Vrancea este cea mai activă, însă seisme puternice au avut loc și în Marea Neagră. Cel mai puternic cutremur înregistrat în țară s-a produs în 1802, tot în Vrancea, cu o adâncime de 160 de kilometri. Acesta, denumit „Cutremurul cel Mare”, a fost resimțit pe o arie vastă, de la Moscova și Sankt Petersburg până la Constantinopol și Insula Itaka.