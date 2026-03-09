Singurul oraș din lume în care accesul după apus este interzis prin lege

În statul indian Rajasthan, la aproximativ 80 de kilometri de orașul Jaipur, se află ruinele unui loc care a devenit celebru în întreaga lume datorită reputației sale misterioase. Este vorba despre Bhangarh, un oraș medieval abandonat care astăzi este considerat, potrivit legendelor locale, cel mai bântuit loc din India.

De-a lungul anilor, Bhangarh a devenit subiectul a numeroase povești despre blesteme, spirite și dispariții inexplicabile. Ruinele sale atrag mii de vizitatori curioși, însă există o regulă strictă impusă de autoritățile indiene: nimeni nu are voie să rămână în oraș după lăsarea nopții.

Această interdicție oficială a contribuit și mai mult la faima locului.

Bhangarh a fost construit în secolul al XVII-lea, în timpul Imperiului Mogul. Potrivit datelor istorice, orașul a fost fondat în jurul anului 1573 de către Raja Bhagwant Das, un general important al imperiului.

Localitatea a fost ulterior dezvoltată de fiul său, Madho Singh, care era fratele celebrului comandant militar Man Singh I, unul dintre cei mai influenți lideri ai epocii.

În perioada sa de apogeu, Bhangarh era un oraș prosper. Aici existau palate, temple, piețe comerciale și zone rezidențiale bine organizate. Arhitectura reflecta stilul specific regiunii Rajasthan, cu fortificații solide și construcții din piatră.

Astăzi, ruinele acestor clădiri pot fi văzute încă printre dealurile aride ale zonei.

Deși istoricii consideră că orașul a fost abandonat din motive economice sau din cauza lipsei de apă, în cultura populară circulă o poveste mult mai dramatică.

Legenda spune că o prințesă extrem de frumoasă, Ratnavati, trăia în palatul din Bhangarh. Frumusețea ei era cunoscută în întreaga regiune.

Un vrăjitor local, numit Singhia, ar fi devenit obsedat de ea. Potrivit legendei, acesta ar fi încercat să folosească magie pentru a o face pe prințesă să se îndrăgostească de el.

Prințesa ar fi descoperit însă planul și ar fi ordonat executarea vrăjitorului.

Înainte de a muri, acesta ar fi rostit un blestem asupra orașului. Potrivit poveștii, el ar fi spus că Bhangarh va fi distrus și că nimeni nu va mai putea locui acolo vreodată.

În scurt timp după acest episod, orașul ar fi fost abandonat.

Astăzi, Bhangarh este unul dintre cele mai bine conservate orașe abandonate din India. Zona include temple, străzi, magazine și rămășițele palatului regal.

Clădirile sunt construite în trepte pe versantul unui deal, iar în spatele orașului se ridică ruinele fortului Bhangarh.

În interiorul sitului arheologic pot fi observate mai multe temple hinduse dedicate unor divinități precum Shiva, Hanuman sau Gopinath.

Deși multe clădiri sunt deteriorate, structura orașului poate fi încă recunoscută.

Una dintre cele mai cunoscute particularități ale acestui loc este regula impusă de autoritățile indiene.

Archaeological Survey of India, instituția care administrează situl, a instalat la intrare un panou cu un avertisment clar. Vizitatorii nu au voie să rămână în incinta orașului după apusul soarelui și nici înainte de răsărit.

Deși explicația oficială ține de siguranța turiștilor și de protejarea monumentelor istorice, această regulă a alimentat numeroase povești despre activități paranormale.

Locuitorii din satele apropiate spun că nimeni nu petrece noaptea în ruinele orașului.

Istoricii oferă însă o interpretare mai pragmatică a dispariției orașului.

Documentele istorice sugerează că Bhangarh ar fi început să decadă în secolul al XVIII-lea, în urma unor conflicte regionale și a unei crize de resurse.

În special lipsa apei ar fi făcut imposibilă continuarea vieții în oraș.

De asemenea, schimbările politice din regiune și mutarea centrelor comerciale ar fi contribuit la abandonarea treptată a localității.

În prezent, Bhangarh este una dintre cele mai vizitate destinații istorice din Rajasthan. Turiștii vin aici atât pentru arhitectura medievală, cât și pentru reputația misterioasă a locului.

Pe timpul zilei, vizitatorii pot explora ruinele, templele și palatul fortificat.

După apus însă, porțile se închid.

Astfel, Bhangarh rămâne unul dintre cele mai enigmatice orașe abandonate din India, un loc unde istoria reală și legendele locale se împletesc într-o poveste care continuă să fascineze oameni din întreaga lume.