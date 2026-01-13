Mii de oameni s-au omorât pentru o găleată. Războiul a implicat două orașe importante din Italia

În anul 1325, două orașe prospere ale Italiei medievale, Modena și Bologna, au intrat într-un conflict armat soldat cu mii de morți, declanșat de un gest aparent absurd: furtul unei găleți de lemn dintr-o fântână publică.

Episodul a rămas în istorie sub numele de „Războiul Găleții” (War of the Bucket) și este astăzi considerat unul dintre cele mai tragico-comice conflicte ale Evului Mediu european.

Dincolo de povestea anecdotică, războiul a fost expresia unei tensiuni politice profunde, acumulată timp de decenii într-o Italie fragmentată, dominată de rivalități ideologice, teritoriale și simbolice.

În secolele XIII–XIV, peninsula italiană era scindată între două mari tabere politice. Guelfii susțineau autoritatea papală, în timp ce Ghibelinii erau loiali Sfântul Imperiu Roman. Această fractură ideologică nu era una abstractă, ci se manifesta violent în conflicte locale între orașe-stat.

Bologna era un bastion al Guelfilor și al papalității, în timp ce Modena se aliniase Ghibelinilor, sprijinind împăratul. Cele două orașe se aflau într-o competiție constantă pentru controlul regiunii Emilia-Romagna. Conflictele armate între ele nu erau o noutate. Incidentul cu găleata a fost, de fapt, scânteia care a aprins un conflict pregătit de multă vreme.

Într-o noapte din 1325, un mic grup de soldați din Modena a reușit să pătrundă în Bologna prin poarta San Felice. În loc să vizeze tezaurul orașului sau arhivele oficiale, aceștia s-au îndreptat spre o fântână publică aflată în apropiere și au furat o găleată de lemn, plină cu apă.

Gestul a fost unul deliberat simbolic. Găleata a fost dusă la Modena și expusă public ca trofeu, într-o tentativă clară de a umili orașul rival. Pentru Bologna, actul a fost perceput ca o insultă directă la adresa onoarei civice și a suveranității urbane.

Autoritățile bologneze au trimis soli oficiali pentru a cere returnarea obiectului. Refuzul categoric al Modenei a transformat incidentul într-un casus belli.

Bologna a reacționat rapid, mobilizând o armată impresionantă pentru standardele epocii. Potrivit cronicilor, forța adunată număra aproximativ 32.000 de oameni, dintre care circa 2.000 erau cavaleri, toți mărșăluind sub stindardul papei.

Modena, în schimb, a reușit să strângă doar aproximativ 7.000 de soldați. Disproporția numerică era evidentă, iar victoria bologheză părea, cel puțin teoretic, inevitabilă.

Confruntarea decisivă a avut loc la Zappolino, o localitate aflată strategic la granița dintre cele două teritorii. Ceea ce a urmat a fost una dintre cele mai surprinzătoare bătălii ale epocii.

Lupta a durat aproximativ două ore, dar a fost extrem de violentă. În ciuda inferiorității numerice, armata din Modena a mizat pe rapiditate, disciplină și o manevră de flancare care a destabilizat complet liniile bologneze.

Haosul s-a instalat rapid în rândurile armatei mult mai numeroase. Soldații din Bologna au început să se retragă dezorganizat, iar cavaleria grea a Modenei a exploatat momentul. Victoria a fost totală, în ciuda raportului de forțe de aproape 1 la 4.

Cronicile epocii vorbesc despre aproximativ 2.000 de morți, majoritatea din tabăra bologheză, un bilanț sângeros pentru un conflict declanșat de un obiect domestic.

După victorie, modenezii nu s-au mulțumit să-și apere teritoriul. Armata învingătoare a urmărit trupele bologneze până aproape de zidurile orașului și a campat acolo timp de câteva zile. Nu a urmat un asediu, ci o demonstrație de forță și dispreț.

Au fost distruse simbolic câteva castele din jurul orașului, iar soldații au organizat jocuri militare sub privirile neputincioase ale bologhezilor. Înainte de retragere, modenezii au mai furat o a doua găleată dintr-o fântână aflată în afara zidurilor, pentru a sublinia că pot repeta gestul oricând.

Găleata originală a fost purtată triumfal prin piața centrală din Modena și depusă în turnul Ghirlandina, clopotnița catedralei, ca simbol al victoriei.

Episodul a fost imortalizat în secolul al XVII-lea de poetul italian Alessandro Tassoni, care a publicat în 1622 poemul eroic-comic La secchia rapita. Opera satirizează vanitatea umană și absurditatea motivelor care pot duce la războaie, transformând găleata într-o „Elena din Troia” a Italiei medievale.

Astăzi, vizitatorii din Modena pot vedea o replică a celebrei găleți expusă în turnul Ghirlandina. Originalul, vechi de aproape 700 de ani, este păstrat în condiții controlate în Palazzo Comunale, sediul primăriei.