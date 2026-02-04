AC Milan ține pasul cu Inter și luptă pentru titlu. Victorie clară în fața celor de la Bologna, 3-0

AC Milan a obținut o victorie clară marți seară, impunându-se cu 3-0 în deplasare, pe terenul Bolognei, într-un meci din etapa a 23-a din Serie A. Succesul îi permite formației rossonere să rămână în cursa pentru titlu și să nu îi permită liderului Inter, echipă antrenată de Cristian Chivu, să se desprindă în fruntea clasamentului, potrivit Mediafax.

Oaspeții au tranșat partida încă din prima repriză, când au controlat jocul și au fost mult mai eficienți în fața porții.

AC Milan a deschis scorul după 20 de minute, iar până la pauză a mai punctat o dată, intrând la vestiare cu un avantaj liniștitor.

În partea secundă, AC Milan a continuat să dicteze ritmul. Adrien Rabiot a stabilit scorul final la scurt timp după reluare, profitând de o eroare a apărării gazdelor și închizând practic orice speranță de revenire a Bolognei.

Celelalte reușite au fost semnate de Ruben Loftus-Cheek și Christopher Nkunku, acesta din urmă transformând o lovitură de la 11 metri.

Grație acestui rezultat, echipa pregătită de Massimiliano Allegri rămâne la cinci puncte în spatele liderului Inter și se distanțează la șapte puncte de locul al cincilea, păstrând un avans important în lupta pentru calificarea în Liga Campionilor.

De cealaltă parte, Bologna traversează o perioadă dificilă. Înfrângerea cu AC Milan este al treilea eșec consecutiv în Serie A, iar formația aflată pe locul 10 a obținut o singură victorie în ultimele 11 meciuri de campionat.

Transferul atacantului francez Jean-Philippe Mateta la AC Milan a căzut în ultimul moment. Mutarea de la Crystal Palace nu s-a mai realizat din cauza problemelor descoperite la vizita medicală. Mateta fusese scos din lotul formației londoneze pentru meciul de Premier League cu Nottingham Forest, semn că negocierile erau într-un stadiu avansat.

Clubul italian aștepta finalizarea transferului, însă rezultatele controalelor medicale nu au fost conforme cu așteptările oficialilor milanezi. În aceste condiții, AC Milan a decis să nu continue demersurile, iar atacantul francez rămâne, cel puțin pentru moment, la Crystal Palace.