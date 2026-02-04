De ce n-au mai venit americanii în anii 50 ai secolului XX. Totul în Evenimentul Istoric Nr.95

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Vechii greci susţineau că, din blestemata cutie a Pandorei, Speranţa s-a strecurat ultima, reprezentând pentru oameni ultimul sprijin în faţa vicisitudinilor. De altfel, Speranța (Elpis) era o zeitate complexă, adesea văzută ca o entitate capricioasă, care putea fi atât o binecuvântare (oferind curaj oamenilor), cât și o iluzie (întârziind confruntarea acestora cu realitatea nemiloasă).

Armata Roșie s-a restras din România în vara anului 1958. Până atunci, majoritatea grupurilor de rezistență fuseseră neutralizate.

Istoria arată că SUA au antrenat echipe speciale din luptători anti-comuniști pentru a fi parașutați în statele de dincolo de Cortina de Fier. Erau inclusiv luptători din rândul legionarilor dar și al foștilor colaboratori ai naziștilor care fuseseră „denazificați” sau, în cazul legionarilor, dovediseră că nu avuseseră legătură directă cu crimele din anii 1940-1941.

Acești „speciali” urmau să fie „lansați” în zone de unde să intre în legătură cu membrii Rezistenței din munți. Din motive inexplicabile, la prima vedere, acești luptători ajungeau să fie prinși de Securitate. Cu timpul, realizând că nu așa va putea fi demolat comunismul, OSS, SOE, adică precursoarele CIA și MI6 au decis să nu mai facă misiuni speciale. Aveau să vină și explicațiile.

Spionul Kim Philby fusese racolat de sovietici încă din anii 30. Cu sprijinul lor, el a fost recrutat de serviciile britanice, lucrând ca agent dublu. El a fost cel care a fost ofițer de legătură cu americanii. Zeci de ani, înainte să fie tras pe linie moartă (suspiciunile nu l-au adus în fața unei instanțe), le-a furnizat sovieticilor date despre operațiunile de desant ale anglo-americanilor, inclusiv în Albania.

Detașat în Liban ca jurnalist, în anii 60, când s-a considerat că el era spion, a fost chemat la Londra, dar el a fugit la Odessa, „închiriind” un cargou care a rididcat ancora urgent, rupând odgoanele din portul libanez din care Philby fugise. A mai trăit mulți ani în Moscova, unde predase lecții despre cum a reușit să spioneze pentru sovietici, fără să fie descoperit decât după trei decenii și niciodată prins.

