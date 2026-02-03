Fost ambasador al SUA, despre întâlnirea cu liderii AUR: Nu aş vrea ca singurul lor contact cu americanii să fie extrema dreaptă

Daniel Fried, fost ambasador al Statelor Unite și diplomat de carieră cu o expertiză solidă în problematica Rusiei, a afirmat că dialogul purtat cu liderii AUR nu reprezintă o susținere politică din partea Washingtonului, ci reflectă o abordare pragmatică a relațiilor diplomatice într-o țară considerată strategic importantă pentru SUA.

Fostul ambasador al SUA a explicat în detaliu întâlnirea de la București cu liderii AUR, George Simion și Dan Dungaciu, un subiect care a provocat controverse în spațiul public românesc.

Daniel Fried a fost întrebat care sunt motivele pentru care a ales să discute cu politicieni naționaliști din opoziție, în contextul profilului ideologic al AUR.

„Este o întrebare firească. Motivul este că România este o ţară importantă, iar AUR, fie că sunt sau nu de acord cu ei, este un partid politic important aici. Nu pot să-i ignor şi, atunci când au solicitat o întâlnire, m-am gândit că e mai bine să vorbesc direct cu ei, decât să discut despre ei fără să-i cunosc”, a spus acesta, la Antena 3.

Ulterior, fostul diplomat american a fost întrebat dacă știa care sunt retorica și ideologia formațiunii, precum și dacă era la curent cu faptul că AUR a susținut un candidat la președinție perceput drept pro-rus.

„Desigur, ştiam de istoricul lor. Întâlnirea cu ei nu înseamnă că-i susţin, ci înseamnă doar că trebuie să fiu în contact direct cu ei, pentru că cine ştie ce se va întâmpla în viitor. Mai este un factor, dacă tot aţi întrebat. Ei au fost la Washington. Există o conexiune între extrema dreaptă din America şi AUR, precum şi între ei şi alte grupări similare din Europa. Eu nu aş vrea ca singurul lor contact cu americanii să fie extrema dreaptă, pentru că o parte este ceea ce numim „reganiștii”… Dar o parte este… Aş spune că sunt sfere de influenţă care cred că împărţirea lumii între marile puteri este ceva bun”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Asta e ceea ce cred ei, nu ceea ce cred eu. Dar eu nu aş vrea ca singurul contact al AUR cu America să fie cu grupări care gândesc aşa. Deci, da, m-am întâlnit cu ei. Americanii ar trebui să se întâlnească cu toată lumea. Asta nu înseamnă că-i susţinem, ci că trebuie să avem contacte în întregul spectru politic din România. Nu e treaba americanilor pe cine aleg românii. Asta e treaba românilor”.

Fostul ambasador a fost întrebat, de asemenea, cum explică ascensiunea naționalismului de extremă dreapta, atât în România, cât și în alte state occidentale, inclusiv în Statele Unite.

„Ce se întâmplă în lumea occidentală care face ca aceste partide să crească? O parte trebuie să se datoreze felului în care partidele la putere au făcut lucrurile, iar noi trebuie să ştim despre asta. Noi, minţile liberale, minţile transatlantice, trebuie să ştim ce s-a întâmplat şi ce trebuie să facem pentru a îndrepta situaţia”, a explicat Daniel Fried.

În acest context, el a menționat că partidele de dreapta nu pot fi tratate ca un bloc omogen, invocând exemple din Europa.

„Ar trebuie să reţinem că nu toate partidele de dreapta sunt la fel. Haideţi să ne concentrăm pe această parte a Europei. Ştim despre Fidesz, dar să ne gândim şi la Partidul PIS din Polonia. Fidesz pare a fi mai pro-Putin, Partidul PIS pare a fi pro-NATO, anti-agresiunea rusească, pro-transatlantic. Este o mare diferenţă între partidele de dreapta. Haideţi să luăm Italia. Prim-ministrul Meloni este de dreapta, dar ea este pro-NATO şi pro-Ucraina. Este o mare diferenţă între ea şi partidul ei şi Alternativa pentru Germania. Iar partidul lui Marine Le Pen este undeva la mijloc. Asta înseamnă că naţionalismul de dreapta din Europa nu este tot la fel”, a mai explicat acesta.

Referindu-se la Statele Unite, Fried a afirmat că tabăra asociată președintelui Donald Trump este una eterogenă.

„În Statele Unite… Haideţi să luăm lumea lui Trump. Este o mare coaliţie care reuneşte de la Reaganites, America First şi oameni care cred că Ialta a fost o treabă bună. Acestea nu sunt partide-monolit. Dreapta nu este un singur lucru, ci o combinaţie de lucruri”, a mai explicat acesta.