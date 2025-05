Monden Simona Gherghe, de urgență la spital cu fiul ei. Sfaturi pentru părinți







Momente de panică pentru Simona Gherghe, după ce a descoperit o căpușă pe pielea fiului ei, Vlad. Vedeta a împărtășit cu fanii săi experiența trăită și întreaga evoluție a situației, dorind să atragă atenția tuturor părinților. Iată ce s-a întâmplat!

Simona Gherghe a ajuns de urgență la spital împreună cu fiul ei, după ce Vlad a fost mușcat de o căpușă. Jurnalista l-a dus la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

Simona Gherghe, de urgență la spital cu fiul ei

Simona Gherghe are o comunitate numeroasă de fani, cărora le împărtășește atât activitățile zilnice, cât și momentele mai puțin plăcute. Recent, vedeta a anunțat pe Instagram că Vlad a fost mușcat de o căpușă.

Din fericire, micuțul se simte bine și urmează un tratament prescris de medic, iar căpușa a fost îndepărtată la spital.

„Declarăm deschis sezonul căpușelor. După o oră la spital, căpușa a fost răpusă, Vlad e eroul, firește!”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Vedeta a explicat recomandările medicului

Această întâmplare a generat un val de curiozitate în rândul urmăritorilor, în special al părinților, care i-au adresat Simonei Gherghe numeroase întrebări. Vedeta a tras un semnal de alarmă și a explicat recomandările medicului.

„Doamne, câte întrebări am primit după postarea cu căpușa! Uitați cât e de mică, am observat-o la duș, aseară. Am mers direct la camera de gardă, unde i-a scos-o un medic.

Îi administrăm trei doze de antibiotic, la recomandarea specialistului. Purtăm măști, pentru că suntem într-un spital unde vin copii cu diverse afecțiuni, unele contagioase.

Am mers la Grigore Alexandrescu, unde triajul se face extrem de repede”, a mai afirmat prezentatoarea TV.

Simona Gherghe, schimbări semnificative în viață

Reamintim că Simona Gherghe a început anul cu o serie de schimbări semnificative în viața sa. Prezentatoarea TV a îndepărtat toate impedimentele care îi stăteau în calea realizării obiectivelor personale și, se pare că a reușit.

Simona Gherghe a decis să își transforme stilul de viață, renunțând la scuze și învățând să își gestioneze timpul mai bine.

Prezentatoarea TV și-a structurat programul astfel încât, timp de 21 de zile, să nu rateze nicio sesiune la sala de sport.