Monden Simona Gherghe, gest radical în viața ei. Nimeni n-o mai poate opri, nici copiii







Simona Gherghe a început anul cu o serie de schimbări semnificative în viața sa. Prezentatoarea TV a îndepărtat toate impedimentele care îi stăteau în calea realizării obiectivelor personale și, se pare că a reușit.

Simona Gherghe s-a apucat de sport

Simona Gherghe a decis să își transforme stilul de viață, renunțând la scuze și învățând să își gestioneze timpul mai bine. Prezentatoarea TV și-a structurat programul astfel încât, timp de 21 de zile, să nu rateze nicio sesiune la sala de sport.

„Acum exact 21 de zile, mi-am dat un challenge: 21 de zile de sport. Greu, când ai program dificil și doi copii de gestionat. Mă tot chinuiam să fac loc sportului în viața mea și inventam tot soiul de motive să n-o fac. Principala scuză era lipsa timpului. Ei, în astea trei săptămâni, mi-am dovedit că, dacă îți dorești ceva, îi faci loc în viața ta, oricât de greu ar părea”, a povestit Simona Gherghe.

Prezentatoarea TV a subliniat că nimic din activitățile sale zilnice nu a împiedicat-o să renunțe la orele de sport: „Am avut zile cu podcast, emisie live, dus copiii la activități, făcut cină, plus tot ritualul de seară (dușurile celor mici, poveste, adormit). Și mi-a ieșit și treaba asta cu sportul. Dimineața, devreme. N-am lipsit nicio zi. Mi-am organizat în așa fel programul, încât să bifez tot”.

Prezentatoarea TV: Dorm bine, am slăbit trei kilograme

Simona Gherghe, încântată de progresele obținute în urma celor 21 de zile de exerciții fizice, a evidențiat câteva dintre transformările vizibile pe care le-a remarcat la corpul său. Prezentatoarea TV a menționat că a slăbit trei kilograme, că se odihnește mult mai bine și că se simte minunat.

„M-a ajutat că am postat aici, practic, n-am avut cum să mă mai răzgândesc. Nu-mi place să trișez. Niciodată! Ce am câștigat? Mă simt mult mai bine, a scăzut considerabil nivelul de stres, dorm bine, am slăbit 3 kilograme, corpul arată mai tonifiat. Și da, sunt mândră de mine! De acum, sportul va avea locul lui în viața mea, de câteva ori pe săptămână. E un obicei pe care l-am primit cu recunoștință”, a anunțat Simona Gherghe pe contul său de socializare.