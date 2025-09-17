Silviu Predoiu critică „manipulările interne și influențele externe” în dosarul Georgescu-Potra

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe( SIE), Silviu Predoiu, a reacționat dur într-o postare pe Facebook după prezentarea concluziilor procurorului general privind acțiunile ostile ale Rusiei în contextul electoral din România. Predoiu avertizează că războiul hibrid și campaniile de dezinformare continuă, iar pericolul extern este permanent.

Predoiu avertizează că amenințările externe nu au dispărut odată cu alegerile. Potrivit fostului șef al SIE, serviciile românești au semnalat pericolele de mai mulți ani, însă vulnerabilitățile interne rămân semnificative, fiind alimentate de neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului.

„România nu putea fi ocolită – și nu a fost –, însă terenul intern este mai vulnerabil, iar riscurile sunt mai mari”, subliniază Predoiu.

El atrage atenția că, în aceste condiții, nu există garanții pentru integritatea viitoarelor alegeri: „Dacă mâine ar avea loc votul, putem garanta că nu va exista interferență externă? Răspunsul este, din păcate, NU”.

Pe lângă avertismentele privind influența externă, Predoiu critică deciziile politice interne care au subminat procesul electoral. El exemplifică: comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, devansarea alegerilor prezidențiale și modificarea legislației electorale peste noapte.

„Dacă vrem să vorbim serios despre factorii care au distorsionat și pervertit procesul electoral, nu putem să ne prefacem că nu vedem acțiunile guvernului PSD-PNL!”, a precizat fostul șef SIE.

Predoiu susține că, deși Rusia și-a urmărit interesele prin toate mijloacele, adevărata problemă o reprezintă modul în care autoritățile române au manipulat procesul democratic.

Fostul șef al SIE atrage atenția asupra abuzurilor și modificărilor legislative realizate după bunul plac, care au subminat democrația mai eficient decât acțiunile externe.

„Întrebarea care arde este: ce facem cu ticăloșia și cinismul autorităților noastre? Cu abuzurile lor? Cu legile pe care le-au răsucit după bunul plac pentru a controla procesul electoral, subminând democrația mai eficient decât Rusia?”, susține fostul șef SIE în postarea sa.