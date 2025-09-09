EVZ Special România, între trecut și prezent! Silviu Predoiu: „Noi putem să fim puntea de dialog prin diplomație”







Marți, 9 septembrie, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Contrapunct” moderat de jurnalistul și istoricul Dan Andronic. Invitatul său de această dată a fost Silviu Predoiu, fost adjunct în cadrul Serviciului de Informații Externe (SIE). Cei doi au dezbătut cele mai noi evenimente din România și din lume și și-au prezentat analizele referitoare la situația din prezent a țării noastre.

Dan Andronic are senzația că România se află într-o poziție izolată, că a rămas „ultimul bastion al neoprogresismului într-o lume care se schimbă în jurul nostru. Adică, noi suntem, păstrând proporțiile, cam cum era Albania în 1989. Deci noi, în continuare, rămânem blocați într-un proiect pe care toată lumea îl abandonează și am ajuns într-o zonă în care orice opinie este atribuită imediat. Acesta este stilul reducționist”, a declarat jurnalistul în cadrul podcastului.

Silviu Predoiu face o paralelă între criticile și etichetările din prezent și practicile comuniste din trecut. În perioada comunistă, oamenii erau etichetați, de exemplu cu termenul de „chiabur”, sau „dușman al poporului”. Și astfel li se refuza legitimitatea de a-și exprima opinia. „Asta făceau comuniștii când spuneau că cineva e chiabur, că n-are dreptul să vorbească, că nu-i mai interesează nimic din ce spune. Dar, până la urmă, un stat trebuie să reziste și să funcționeze dincolo de oamenii care îl conduc vremelnic. Și trebuie să existe o anumită coerență”, a completat Silviu Predoiu.

Apoi, Dan Andronic face referire la un podcast anterior în care Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, îi povestea cum un diplomat ucrainean l-a felicitat pentru școala diplomatică pe care o avea. Ca argument, diplomatul a specificat că, din fiecare război pe care România l-a pierdut, a ieșit pe plus din punct de vedere teritorial. Andronic amintește cum diplomația românească a fost mai eficientă decât forța militară. România a ieșit avantajoasă teritorial din conflicte istorice, deși armata nu era bine echipată.

„Și asta e datorită diplomației. Pentru că România, și acum mergem puțin și pe partea istorică, ea n-a contat din punct de vedere militar. Deci n-am avut o armată, chiar dacă eram mulți, în general eram mulți și prost echipați. Și s-a întâmplat și în Primul și în Al Doilea Război Mondial la fel. În schimb, de fiecare dată, am rezistat și am intrat în clubul select, într-un club în care contam din punct de vedere diplomatic. Am înțeles atunci, noi, ca români, să ne asumăm un rol pe care alții nu erau pregătiți”, a explicat istoricul.

Tot cu referire la acea perioadă, Silviu Predoiu menționează că românii au identificat atunci o nișă, au reprezentat punte de dialog. El amintește că România a reușit, în trecut, să ocupe un rol special în diplomație, să fie „puntea” între diferite părți. Aceasta era o nișă strategică pe care alții nu o observaseră. „Și acum putem face același lucru. Nu trebuie să fim vocea, dar putem să fim puntea. Era o nișă pe care nimeni nu o văzuse și pe care a văzut-o cineva din țara noastră. Și am zis, hai să fim puntea. Dar acum, nu mai vede nimeni nimic”, a subliniat fostul adjunct de la SIE.

„România e o țară mică”, ține să puncteze Dan Andronic. „Ne place nouă să spunem că suntem frumoși și toată lumea vrea să ne fure, dar nu e chiar așa. Este o țară mică de care lumea nu prea se încurcă. Dar de fiecare dată când a contat, și îmi aduc aminte de perioada de după Războaiele Balcanice, s-a semnat un tratat la București pentru prima dată, în istoria diplomației. Până la acel moment nu se semna în alte parte decât la Viena, decât la Paris, decât la Londra, în capitalele marilor puteri. Atunci, pentru prima dată, România a arătat că contează”, a specificat jurnalistul.

Fostul adjunct al SIE revine cu discuția în prezent și menționează dezbaterea despre portul Constanța ca statut de hub de securitate al Uniunii Europene la Marea Neagră. Silviu Predoiu spune că el chiar crede că România are șanse să obțină acest statut și îl vede ca pe un pas important pentru vizibilitatea țării noastre la nivelul UE.

„Hub-ul acesta presupune colectarea de informații și generarea de early warning, ceea ce înseamnă servicii de informații de care noi ne batem joc tot timpul, le ironizăm, nu numim șef și așa mai departe. Și al doilea lucru presupune un demers intens diplomatic pentru a securiza, pentru că nu suntem singurii care ar vrea să aibă acest hub. Și mie mi-e teamă că dacă pierdem, pierdem nu pentru infrastructură, nu pentru baza de la NATO, pierdem pentru diplomație și pentru modul în care ne raportăm la serviciile noastre de informații. După ce ai spus tot timpul că nu-s bune de nimic și că se interferează în politică, e greu să-i convingi pe europeni că, de fapt, sunt foarte bune și profesioniste și imparțiale politic. Trebuie să te hotărăști”, spus Silviu Predoiu.

Dan Andronic și Silviu Predoiu au adus ȋn discuție și mesajele publice ale filozofului Gabriel Liiceanu în care vine cu laude la adresa lui Ilie Bolojan, premierul României.

„Știți, există sporturi la care ai dreptul la un număr de greșeli. Dar, în cazul acesta, nu știu câte greșeli au voie să facă elitiștii pricepuți la toate din România. Pentru că domnul Liiceanu, doamna Blandiana, domnul Pleșu și alții precum dânșii ne-au garantat pentru Emil Constantinescu, pentru Traian Băsescu, pentru Klaus Iohannis, pentru Nicușor Dan, iar acum pentru domnul Ilie Bolojan. Dar nu am văzut niciodată că se adună și spun că au făcut-o de oaie, că nu și-au dat seama, că au greșit. Ei au în continuare această vervă în a promova tot felul de personaje, fără să țină cont că au, totuși, o greutate”, a declarat Silviu Predoiu.

„Ce e dramatic, dacă vreți, e faptul că li se cere să facă lucrul ăsta”, a completat Dan Andronic în cadrul podcastului„Contrapunct”. Întreaga ediție poate fi urmărită pe pagina de YouTube „HAI România”.