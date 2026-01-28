Sfârșit tragic pentru vicepremierul indian. A murit în timpul campaniei electorale

Vicepremierul statului indian Maharashtra, Ajit Pawar, a murit miercuri într-un accident aviatic, după ce avionul charter în care se afla s-a prăbușit în vestul Indiei, potrivit Reuters.

Informația a fost confirmată de autoritatea de reglementare a aviației civile și a fost relatată inițial de agenția Reuters. Alături de Pawar și-au pierdut viața alte patru persoane aflate la bord, printre care membri ai personalului său și ai echipajului aeronavei.

Accidentul a avut loc în timp ce oficialul se deplasa din Mumbai către regiunea Baramati, zonă considerată bastionul politic al familiei sale, unde urma să participe la activități de campanie electorală în contextul alegerilor locale. Autoritățile au precizat că nu există supraviețuitori în urma prăbușirii.

Direcția Generală a Aviației Civile din India a transmis, într-o declarație inițială, că la bordul avionului se aflau cinci persoane.

„Nicio persoană de la bord nu a supravieţuit”, a precizat instituția.

Conform acelorași informații, printre victime se numără doi membri ai personalului vicepremierului și doi membri ai echipajului.

Aeronava zbura din capitala financiară a Indiei, Mumbai, și ar fi întâmpinat dificultăți în timpul zborului. Mass-media locală a relatat că avionul a încercat să efectueze o aterizare de urgență înainte de prăbușire, însă circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost detaliate până în acest moment de autorități.

Imagini difuzate de posturile de televiziune au surprins resturile aeronavei împrăștiate pe un câmp deschis, unele dintre ele fiind cuprinse de flăcări. Din acestea se ridicau coloane dense de fum, vizibile de la distanță.

Ajit Pawar era una dintre figurile importante ale politicii din Maharashtra, cel mai bogat stat al Indiei din punct de vedere economic. Provenind dintr-o familie cu tradiție politică, Pawar a fost implicat activ în viața politică regională timp de mai mulți ani.

În cadrul actualului guvern al statului Maharashtra, el a susținut Partidul Bharatiya Janata, condus la nivel național de prim-ministrul Narendra Modi. Pawar conducea o facțiune care s-a desprins în 2023 din Partidul Naționalist din Congres, formațiune aflată în opoziție.

Potrivit relatărilor din mass-media, deplasarea sa avea legătură directă cu campania pentru alegerile locale, programate să aibă loc în perioada următoare, Baramati fiind una dintre zonele-cheie din punct de vedere electoral.

Până în prezent, autoritățile nu au furnizat informații suplimentare cu privire la cauzele accidentului. O anchetă urmează să fie declanșată de instituțiile competente pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs prăbușirea avionului charter.

Evenimentul a atras atenția presei naționale și internaționale, fiind intens relatat de agențiile de presă și de publicațiile din India. Informațiile disponibile în acest moment se bazează pe datele comunicate de autorități și pe relatările mass-media.