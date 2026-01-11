Serviciul militar obligatoriu. Recrutările pentru tinerii de 18 ani încep în această regiune

Armata iordaniană a demarat duminică procedurile de recrutare, marcând revenirea serviciului militar obligatoriu pentru bărbați, care a fost suspendat din 1992, potrivit agenţiei naţionale de presă Petra.

Procedurile de recrutare se vor desfășura pe parcursul a zece zile, iar prima tranșă de 2.000 de recruți va începe instruirea la tabăra Shuwayr a Forțelor Armate Iordaniene pe 1 februarie. Programul de pregătire este prevăzut să dureze trei luni.

Selecția anuală va cuprinde 6.000 de tineri, împărțiți în trei tranșe de câte 2.000. Vor fi vizați tinerii care împlinesc 18 ani până în februarie 2026, aleși printr-o tragere la sorți electronică neutră pentru a asigura o reprezentare echitabilă din toate guvernoratele.

Programul de recrutare va fi extins treptat până la 10.000 de participanți anual, pentru a garanta atât calitatea instruirii, cât și acoperirea la nivel național. Conform legislației iordaniene, cetățenii care nu se vor prezenta pentru completarea serviciului militar vor fi pedepsiti cu închisoare între trei luni și un an.

În august 2025, prințul moștenitor Al-Hussein bin Abdullah II a afirmat că tinerii iordanieni trebuie să fie pregătiți să-și servească și să-și apere țara, subliniind valoarea experienței serviciului militar. În noiembrie 2025, parlamentul iordanian a aprobat legislația corespunzătoare.

Iordania a renunțat la serviciul militar obligatoriu în 1991, cu trei ani înainte de semnarea tratatului de pace cu Israel în 1994. Purtătorul de cuvânt al-Momeni a respins orice legătură între reintroducerea serviciului și declarațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu din august, care păreau să susțină ideea „Marelui Israel”.

Expresia „Marele Israel” face aluzie la limitele teritoriale biblice din vremea regelui Solomon, incluzând Cisiordania actuală, dar și părți din teritoriile din Iordania, Liban și Siria. Această viziune este promovată de ultranaționaliștii israelieni care aspiră la extinderea controlului asupra acestor zone.