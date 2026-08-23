Echipele Sepsi OSK și Farul Constanța au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată duminică la Sfântu Gheorghe, în etapa a șasea din Superligă.

Gazdele au deschis scorul în repriza secundă, prin Hunor Batzula, însă Farul a egalat după numai trei minute, prin C. Sima. Rezultatul o menține pe Farul pe locul al șaselea în clasament, cu 9 puncte, în timp ce Sepsi ocupă poziția a zecea, cu 7 puncte.

Sepsi a avut prima șansă importantă a meciului în minutul 7, când Heras a trimis pe lângă poartă. Farul a răspuns în minutul 25, însă șutul lui Radaslavescu a fost blocat de Rose.

Heras a fost din nou aproape de gol în minutul 32, când a irosit o ocazie importantă pentru formația lui Ovidiu Burcă.

Înainte de pauză, Rafael Munteanu a intervenit decisiv și a apărat în minutul 45+1, astfel că cele două echipe au intrat la cabine cu scorul de 0-0.

Gazdele au început mai bine repriza secundă și au deschis scorul în minutul 50. Hunor Batzula a înscris pentru Sepsi și a dus formația covăsneană în avantaj. Farul a reacționat imediat. În minutul 53, constănțenii au restabilit egalitatea prin C. Sima, introdus la pauză.

Sepsi l-a pierdut apoi pe Oberlin, care intrase pe teren în minutul 58, dar s-a accidentat la scurt timp și a fost înlocuit.

Pe final, cele două formații nu au mai riscat la fel de mult. Radaslavescu a fost aproape de gol în minutul 81, însă portarul D. Lazar a intervenit și a trimis mingea în corner.

Partida s-a încheiat 1-1.

După șase etape, Farul Constanța ocupă locul al șaselea, cu 9 puncte. Sepsi OSK se află pe poziția a zecea, cu 7 puncte.

Echipele de start

Sepsi: D. Lazar - Cascardo, L. Rose, S. Karamoko, Vianna (Vătăjelu 83) - D. Andrei, N. Păun, R. Silaghi (Oteliță 83) - Heras (Davordzie 58), Mawa (Oberlin 58; R. Cîmpean 64), Batzula. Antrenor: Ovidiu Burcă.

Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo Marins (C. Sima 46) - Sîrbu, Njike, Ahlinvi (N. Popescu 86), Țicu - Sylvestre (Alibec 46), Doicaru (Mărincean 86), Radaslavescu. Antrenor: Ioan Sabău.

Cartonașe galbene: L. Rose 38, S. Karamoko 88 / Gustavo Marins 22, Dican 74, Radaslavescu 82.

Arbitri: Marcel Bîrsan - Mircea Grigoriu, Adrian Ghinguleac.

VAR: Radu Petrescu - Mircea Orbuleț.