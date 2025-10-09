Politica

Senator PNL, reclamații pentru întârzierile centurii și variantei de trafic din Iași

Senator PNL, reclamații pentru întârzierile centurii și variantei de trafic din Iași
Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că aprobarea în guvern a proiectelor de centură de la Podu Iloaiei și a variantei de trafic ușor a municipiului Iași înregistrează întârzieri „nejustificate” și a transmis o interpelare către ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, pentru a obține explicații privind motivele amânării.

Senatorul PNL Lucian Rusu critică întârzierile „nejustificate” din municipiul Iași

Senatorul Lucian Rusu a declarat, joi, că Varianta Ocolitoare Podu Iloaiei și Varianta de trafic ușor Uricani–Cicoarei reprezintă investiții strategice complementare autostrăzii A8.

„Ministrul Transporturilor să explice motivele concrete care au dus la amânarea emiterii acestor hotărâri, în condiţiile în care procedurile tehnice şi avizele erau finalizate. Iaşul are nevoie de decizii, nu de întârzieri”, a precizat senatorul PNL.

Într-un mesaj adresat ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, Rusu a cerut detalii despre stadiul actual al documentațiilor și calendarul pentru includerea proiectelor pe ordinea de zi a guvernului.

Proiectele de infrastructură din Iași așteaptă avizul guvernamental

Centura de la Podu Iloaiei și Varianta de trafic ușor Uricani–Cicoarei se află în așteptarea avizului guvernamental de mai multe luni, situație care întârzie demararea efectivă a lucrărilor. Aceste proiecte sunt considerate vitale pentru descongestionarea traficului rutier și pentru reducerea presiunii asupra arterelor urbane.

Primăria Iași

Primăria Iași. Sursa foto: Facebook

Odată ce hotărârile de guvern vor fi emise, Consiliul Județean Iași, prin Asociația Iași Infrastructură, va prelua responsabilitatea proiectelor. Aceasta va permite lansarea licitațiilor pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție, etapă esențială pentru punerea în practică a investițiilor.

Costurile estimate pentru proiectele de centură din Iași

Varianta de trafic ușor Uricani–Cicoarei, cu o lungime de 8,7 km, a fost evaluată la aproximativ 420 de milioane de lei, potrivit estimărilor realizate în urmă cu câteva luni. Investiția este considerată esențială pentru fluidizarea traficului rutier și reducerea aglomerației în municipiul Iași.

Centura Podu Iloaiei, care va avea 4,5 km lungime, a fost estimată la aproximativ 130 de milioane de lei la începutul acestui an.

