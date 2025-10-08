Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași are un nou manager interimar. Primul a stat șapte zile

Medicul Veronica Leonte, de la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași și fost inspector la Casa Județeană de Asigurări, a fost numită director interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria”. „Experienţa sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuţii legate de verificarea respectării legislaţiei în domeniul medical”, a scris președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, într-o postare pe Facebook.

Decizia a fost luată după ce medicul Radu Constantin Luca și-a dat demisia, la doar o săptămână de la numirea în funcție.

Veronica Leonte este medic la Compartimentul de planificare familială al Spitalului „Cuza Vodă” din Iași, unde se ocupă de Managementul calității, în special de respectarea protocoalelor și procedurilor spitalului. Ea are competențe în Managementul serviciilor de sănătate și în Medicina muncii.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a desemnat-o pe Veronica Leonte în funcția de manager interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”. El a menționat că aceasta este licențiată în medicină și drept și că și-a dedicat mare parte din activitatea profesională securității medicale și controlului protocoalelor.

„Experienţa sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuţii legate de verificarea respectării legislaţiei în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât şi al spitalelor”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Obiectivul nostru imediat este consolidarea procedurilor și asigurarea respectării protocoalelor, în beneficiul siguranței pacienților”.

Medicul Radu Constantin Luca a demisionat marți din funcția de director interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, la doar o săptămână după ce fusese numit în funcţie.

El a preluat funcția de manager interimar după demiterea Cătălinei Ionescu, care condusese instituția timp de trei luni și fusese implicată în scandalul privind moartea a șapte copii infectați cu o bacterie în secția ATI.