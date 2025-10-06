Trei oameni de știință, distinși cu Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Au făcut o descoperire revoluționară

Institutul Karolinska din Suedia a anunțat luni că Premiul Nobel pentru Medicină 2025 a fost acordat cercetătorilor Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi, în semn de recunoaștere pentru „descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică”, potrivit agenției Reuters.

Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 onorează descoperiri esențiale care arată cum reușește sistemul imunitar să se autoregleze, protejând organismul de infecții fără a-și ataca propriile țesuturi.

„Premiul Nobel din acest an se referă la modul în care ne menținem sistemul imunitar sub control, astfel încât să putem lupta împotriva tuturor microbilor imaginabili și să evităm în același timp bolile autoimune”, a explicat Marie Wahren-Herlenius, profesor de reumatologie la Institutul Karolinska.

Lucrările celor trei cercetători au marcat o etapă esențială în medicina modernă, oferind o nouă perspectivă asupra tratamentului bolilor autoimune și asupra perfecționării terapiilor imunosupresoare. Descoperirile lor au contribuit decisiv la înțelegerea mecanismelor prin care sistemul imunitar își reglează propriile reacții de apărare.

În 2024, Premiul Nobel pentru Medicină a fost acordat americanilor Victor Ambros și Gary Ruvkun, recunoscuți pentru identificarea microARN-ului — o clasă de molecule minuscule de ARN care reglează activitatea genelor. Descoperirea lor „a dus la identificarea unui principiu complet nou al reglării genelor, principiu ce s-a dovedit esenţial în înţelegerea biologiei organismelor multicelulare şi implicit a oamenilor”, potrivit comitetului Nobel.

După anunțarea laureaților la categoria Medicină, seria Premiilor Nobel își urmează cursul: distincția pentru Fizică va fi dezvăluită pe 7 octombrie, urmată de Chimie pe 8 octombrie, Literatură pe 9 octombrie, iar Premiul pentru Pace, singurul decernat la Oslo, pe 10 octombrie. Ultimul din serie, Premiul Riksbank Sveriges pentru Științe Economice, va fi anunțat pe 13 octombrie.

Ceremonia oficială de decernare va avea loc pe 10 decembrie, data la care este comemorată moartea lui Alfred Nobel (1833–1896), inventatorul dinamitei. Fiecare distincție este însoțită de o diplomă, o medalie de aur și un premiu financiar în valoare de 11 milioane de coroane suedeze — echivalentul a aproximativ un milion de euro.