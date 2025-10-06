Începe săptămâna Premiilor Nobel 2025, cu Donald Trump printre nominalizați

Săptămâna care urmează marchează startul unuia dintre cele mai așteptate momente din calendarul academic și diplomatic mondial — anunțarea Premiilor Nobel 2025, distincții care recompensează realizările remarcabile în medicină, fizică, chimie, literatură, pace și economie.

Anunțurile vor începe luni, 6 octombrie, la Stockholm, cu premiul pentru medicină, și se vor încheia duminică, 13 octombrie, cu premiul pentru științe economice. Ceremonia de decernare este programată, ca în fiecare an, pe 10 decembrie, ziua morții fondatorului Alfred Nobel.

În acest an, printre numele vehiculate în presă pentru Premiul Nobel pentru Pace se află și Donald Trump, președintele Statelor Unite, propus de mai multe ori începând din 2018, inclusiv în decembrie 2024, pentru rolul jucat în negocierea Acordurilor Abraham, prin care Israelul a normalizat relațiile cu mai multe state arabe.

Potrivit publicațiilor AFP și The Guardian, nominalizările la Premiul Nobel pentru Pace sunt trimise de universități, organizații internaționale și parlamentari din întreaga lume, însă comitetul norvegian care decide laureatul păstrează deliberările secrete timp de 50 de ani.

Premiul pentru pace este singurul anunțat și înmânat la Oslo, în Norvegia, în timp ce celelalte distincții sunt prezentate la Stockholm, în Suedia.

Ideea premiilor îi aparține chimstului și inventatorului Alfred Nobel (1833–1896), care a acumulat o avere impresionantă datorită descoperirii dinamitei, o invenție folosită atât în construcții, cât și în industria armamentului.

Pe finalul vieții, conștient de impactul dual al descoperirilor sale, Nobel a decis ca întreaga avere să fie folosită pentru a recompensa anual „pe cei care, în anul precedent, au adus cele mai mari beneficii omenirii”.

Primele premii Nobel au fost acordate în 1901, la cinci ani după moartea sa. Distincțiile acopereau inițial doar cinci domenii — medicină, fizică, chimie, literatură și pace —, iar Premiul pentru economie a fost adăugat ulterior, în 1968, la inițiativa Băncii Centrale a Suediei.

Deși tehnic nu este un premiu Nobel „original”, premiul pentru economie este acordat în aceeași ceremonie, alături de celelalte.

Procesul de selecție este unul complex și secret. Nominalizările sunt făcute de profesori universitari, academicieni, foști laureați și instituții de profil, dar nu se pot face autopropuneri.

Conform regulilor Fundației Nobel, numai cei care au adus beneficii dovedite omenirii pot primi distincția, iar pentru domeniile științifice juriile așteaptă adesea decenii pentru a verifica impactul descoperirilor.

Premiile științifice sunt astfel retrospective, în timp ce Premiul pentru Pace are caracter imediat, onorând acțiuni recente, cum ar fi medierea conflictelor sau promovarea drepturilor omului.

Luni, 6 octombrie – Premiul Nobel pentru Medicină (Institutul Karolinska, Stockholm)

Marți, 7 octombrie – Premiul Nobel pentru Fizică

Miercuri, 8 octombrie – Premiul Nobel pentru Chimie

Joi, 9 octombrie – Premiul Nobel pentru Literatură

Vineri, 10 octombrie – Premiul Nobel pentru Pace (Oslo, Norvegia)

Luni, 13 octombrie – Premiul Nobel pentru Economie

Fiecare distincție are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari) și vine însoțită de o medalie de aur de 18 carate și o diplomă. Premiul poate fi împărțit între maximum trei persoane.

De-a lungul a peste un secol, premiile Nobel au onorat nume care au schimbat cursul istoriei: Albert Einstein, Marie Curie, Martin Luther King Jr., Maica Tereza, Nelson Mandela sau Malala Yousafzai.