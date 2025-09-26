Ce șanse are Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace

Un vicepreședinte al Comitetului Nobel a declarat, cu referire la Premiul Nobel pentru Pace, că deși „unii candidați fac eforturi disperate pentru a-l obține” , „nouă nu ne place asta”. Agenția Reuters a speculat că aceste declarații s-ar referi la Donald Trump, care își dorește acest premiu.

Fără a face referire directă la Donald Trump, Asle Toje, vicepreşedinte al Comitetului Nobel norvegian, a subliniat că presiunile publice sau „campaniile de influenţare” pot avea un impact contrar scopului urmărit de cei care le iniţiază. Potrivit acestuia, astfel de demersuri nu ajută în procesul de selecţie, ci dimpotrivă, pot diminua şansele unui candidat de a fi luat în considerare.

„Suntem obişnuiţi să lucrăm în spatele uşilor închise, fără încercări de presiune. Este deja destul de dificil să ajungem la un consens între noi, fără ca alte persoane să încerce să ne influenţeze”, a explicat Asle Toje, făcând trimitere la principiul de independenţă şi discreţie care guvernează activitatea Comitetului Nobel.

Donald Trump a fost propus de diverse persoane și organizații drept candidat la Premiul Nobel pentru Pace. De exemplu, politicieni din Armenia și Azerbaidjan, între care Trump a negociat un acord de pace, după decenii de război, au decis să-l susțină pe liderul de la Casa Albă pentru această distincție.

De asemenea, personalități din state aflate în război, precum Ucraina sau Israel, dar și din Pakistan, țară al cărei conflict cu India a fost, de asemenea, dezamorsat de Trump, îl susțin pe Donald Trump pentru Nobelul pentru Pace. Inclusiv din România există o astfel de propunere.

Președintele american a afirmat, în repetate rânduri, că a contribuit la încheierea sau soluționarea a șapte conflicte internaționale de la revenirea sa la Casa Albă și că lucrează și pentru stingerea conflictelor dintre Rusia și Ucraina, sau pentru încetarea războiului antiterorist al Israelului contra teroriștilor Hamas.

În cadrul discursului său de la Adunarea Generală a ONU, susținut marți la New York, Trump s-a arătat nemulțumit că eforturile sale nu au fost recunoscute pe măsura așteptărilor. „Am pus capăt la șapte războaie, am discutat cu liderii fiecărei țări implicate și nici măcar nu am primit un apel de la Națiunile Unite care să se ofere să ajute”, a spus el.

„Astea sunt cele două lucruri pe care le-am primit de la ONU: o scară rulantă defectă și un prompter stricat”, a adăugat ironic, făcând aluzie la problemele tehnice din timpul apariției sale.

Istoricul Asle Sveen, expert în istoria Premiului Nobel, a exclus complet posibilitatea ca Donald Trump să fie recompensat cu distincția pentru Pace. Într-o declarație pentru Reuters, acesta a explicat că sprijinul oferit de fostul președinte Israelului în războiul antiterorist din Gaza, precum și încercările sale de a-l convinge pe Vladimir Putin să renunțe la invazia din Ucraina îi anulează orice șansă reală la premiu.

La rândul ei, Nina Graeger, directoarea Institutului Norvegian de Cercetare pentru Pace (PRIO), a evidențiat unele acțiuni ale lui Trump care, consideră ea, ar contraveni principiilor promovate de Comitetul Nobel. Ea a enționat retragerea Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris.

Cu toate astea, Nina Graeger a admis că Donald Trump ar putea fi luat în calcul pentru Premiul Nobel în eventualitatea în care ar reuși să medieze o încetare a focului în războiul Israelului contra teroriștilor Hamas sau să contribuie decisiv la oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina. O astfel de realizare, a subliniat ea, ar putea reprezenta o schimbare majoră în percepția Comitetului Nobel față de președintele american.

Iar purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că „lideri din Pakistan, Cambodgia și alte țări au cerut ca președintele Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace, iar ei sunt cei mai în măsură să facă această evaluare, pentru că au beneficiat direct de eforturile sale de mediere”.

Ea a adăugat că „președintele Trump este considerat pe scară largă un promotor al păcii, pentru că merită această recunoaștere, însă, așa cum a spus și el, cea mai mare răsplată este faptul că salvează nenumărate vieți oprind războaie în întreaga lume”. Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunțat pe 10 octombrie.