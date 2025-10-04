Mexicul revoluționar și medicii români în secolul XIX - o aventură științifică și militară

Evenimentul Istoric Nr.91 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

În timp ce Statele Unite ale Americii erau sfâșiate de sân­gerosul Război de Secesiune (1861-1865), Mexicul era de­vastat de revoluția lui Beni­to Juarez. Împăratul Napoleon al III-lea al Franței, dorind să conso­lideze prestigiul Franței în Ameri­ca Latină, a decis să trimită un corp expediționar francez, care să lupte contra revoluționarilor, în anul 1862. Aventura mexicană se va sfârși prost pentru Maximilian de Habsburg, favoritul impus de Napoleon al III-lea în Mexic, în 1864

Ioan Arsenie a văzut lumina zilei la Gura Râului-Sibiu, în familia unui preot, la 2 ianuarie 1836. Tatăl se numea Ioan iar mama avea origini italiene, numindu-se Giovanna (Ioana) Pesamosca.

Bucur Ilarie Mitrea era fiul lui Bucur Mitrea și Stanca Blezu. Aceștia erau de origine „moțească”, stabilindu-se la Rășinari datorită transhumanței. A urmat liceul romano-catolic din Sibiu. Și-a latinizat, la fel ca mulți români, ca să evite maghiarizarea numelor, prenumele patern în Ilarius/Ilarie, care înseamnă „fericit”, „bucuros”.

Până să ajungă în Mexicul revoluționar, cei doi au studiat Medicina, primul la Viena, al doilea la Cluj. Au ajuns să vadă Mexicul pentru că Napoleon a impus un favorit Habsburg. Cum Transilvania era controlată de Viena, în corpul expediționar francez au fost și medici militari români ardeleni.

Mexicul a fost o etapă scurtă în viața celor doi prieteni, Dacă Ioan Arsenie a revenit în spațiul românesc, plecând din Transivlania în România de peste munți, Bucur Mitrea a schimbat Mexicul cu Indonezia, revenind după pensionare în Ardeal.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!