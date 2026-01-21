Semnal neașteptat de la Moscova. Rusia, dispusă să discute cu emisarii lui Trump

Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că sunt planificate discuții la nivel înalt cu lideri din Rusia și Ucraina, în contextul eforturilor diplomatice de a identifica o posibilă soluție pentru conflictul început în 2022. Anunțul a fost făcut la scurt timp după o serie de întâlniri desfășurate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit Reuters.

Witkoff a precizat că intenționează să se întâlnească joi cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Moscova. La întâlnire urmează să participe și Jared Kushner, ginerele fostului președinte american.

Steve Witkoff a declarat jurnaliștilor că scopul principal al întâlnirilor este legat de procesul de pace. „Plănuim să discutăm despre pace, despre Ucraina și Rusia. Sunt optimist… este nevoie de pace”, a afirmat Witkoff, citat de Reuters. Declarația a fost făcută la o zi după ce acesta s-a întâlnit, la Davos, cu omologul său rus.

Întrebat dacă va avea discuții și cu reprezentanți ai Ucrainei, Witkoff a confirmat că acestea sunt prevăzute, însă nu a oferit detalii suplimentare privind data sau locul întâlnirii. „Da, vom avea”, a spus el, fără alte precizări.

Agenția rusă de presă TASS a relatat, citând surse de la Kremlin, că întâlnirea dintre Witkoff și Vladimir Putin urmează să aibă loc la Moscova.

De asemenea, Witkoff a declarat anterior pentru CNBC că inițiativa întâlnirii a venit din partea Rusiei. „Cred că aceasta este o declarație semnificativă din partea lor”, a spus el.

Săptămâna trecută, Kremlinul anunțase că se pregătește să îi primească pe Witkoff și Kushner pentru discuții privind Ucraina, fără a stabili însă un calendar clar.

Într-un interviu acordat CNBC, Witkoff a fost întrebat dacă Vladimir Putin ar urma să se alăture așa-numitului „Consiliu pentru Pace” propus de Donald Trump. „Cred că da”, a răspuns emisarul, reiterând că o invitație oficială i-a fost transmisă liderului rus.

Între timp, principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat săptămâna trecută că discuțiile cu oficiali americani privind o posibilă soluționare a războiului vor continua în cadrul World Economic Forum, organizat în stațiunea elvețiană Davos.

Întâlnirea dintre Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, emisar al președintelui rus, desfășurată marți la Davos, a durat aproximativ două ore.

În paralel, Statele Unite au purtat mai multe runde de discuții separate cu Rusia, Ucraina și parteneri europeni, în încercarea de a facilita încheierea conflictului.

Rusia a lansat invazia asupra Ucraina în februarie 2022, declanșând cea mai amplă confruntare dintre Moscova și statele occidentale de la sfârșitul Războiului Rece.

Conflictul, aflat acum în al patrulea an, nu a fost soluționat până în prezent, în pofida mai multor inițiative diplomatice și a declarațiilor repetate privind necesitatea unei înțelegeri.