Semnal neașteptat de la Moscova. Rusia, dispusă să discute cu emisarii lui Trump
- Iulia Moise
- 21 ianuarie 2026, 17:19
Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că sunt planificate discuții la nivel înalt cu lideri din Rusia și Ucraina, în contextul eforturilor diplomatice de a identifica o posibilă soluție pentru conflictul început în 2022. Anunțul a fost făcut la scurt timp după o serie de întâlniri desfășurate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit Reuters.
Witkoff a precizat că intenționează să se întâlnească joi cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Moscova. La întâlnire urmează să participe și Jared Kushner, ginerele fostului președinte american.
Declarații privind obiectivul discuțiilor
Steve Witkoff a declarat jurnaliștilor că scopul principal al întâlnirilor este legat de procesul de pace. „Plănuim să discutăm despre pace, despre Ucraina și Rusia. Sunt optimist… este nevoie de pace”, a afirmat Witkoff, citat de Reuters. Declarația a fost făcută la o zi după ce acesta s-a întâlnit, la Davos, cu omologul său rus.
Întrebat dacă va avea discuții și cu reprezentanți ai Ucrainei, Witkoff a confirmat că acestea sunt prevăzute, însă nu a oferit detalii suplimentare privind data sau locul întâlnirii. „Da, vom avea”, a spus el, fără alte precizări.
Confirmări din partea Moscovei
Agenția rusă de presă TASS a relatat, citând surse de la Kremlin, că întâlnirea dintre Witkoff și Vladimir Putin urmează să aibă loc la Moscova.
De asemenea, Witkoff a declarat anterior pentru CNBC că inițiativa întâlnirii a venit din partea Rusiei. „Cred că aceasta este o declarație semnificativă din partea lor”, a spus el.
Săptămâna trecută, Kremlinul anunțase că se pregătește să îi primească pe Witkoff și Kushner pentru discuții privind Ucraina, fără a stabili însă un calendar clar.
Discuții despre un posibil cadru internațional de pace
Într-un interviu acordat CNBC, Witkoff a fost întrebat dacă Vladimir Putin ar urma să se alăture așa-numitului „Consiliu pentru Pace” propus de Donald Trump. „Cred că da”, a răspuns emisarul, reiterând că o invitație oficială i-a fost transmisă liderului rus.
Între timp, principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat săptămâna trecută că discuțiile cu oficiali americani privind o posibilă soluționare a războiului vor continua în cadrul World Economic Forum, organizat în stațiunea elvețiană Davos.
Contextul diplomatic și situația conflictului
Întâlnirea dintre Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, emisar al președintelui rus, desfășurată marți la Davos, a durat aproximativ două ore.
În paralel, Statele Unite au purtat mai multe runde de discuții separate cu Rusia, Ucraina și parteneri europeni, în încercarea de a facilita încheierea conflictului.
Rusia a lansat invazia asupra Ucraina în februarie 2022, declanșând cea mai amplă confruntare dintre Moscova și statele occidentale de la sfârșitul Războiului Rece.
Conflictul, aflat acum în al patrulea an, nu a fost soluționat până în prezent, în pofida mai multor inițiative diplomatice și a declarațiilor repetate privind necesitatea unei înțelegeri.
