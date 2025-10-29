Semaforul intermitent obligă șoferii să elibereze banda. Codul Rutier introduce sancțiuni clare

Semafoarele cu verde intermitent sunt concepute pentru fluidizarea traficului atunci când semaforul principal indică roșu, oferind șoferilor posibilitatea de a vira la dreapta, cu respectarea priorităților. Codul Rutier clarifică aceste situații și stabilește sancțiuni pentru cei care obstrucționează banda specială.

„Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație”, potrivit Art. 59 (4) din lege.

Intrarea într-o intersecție pe baza semnalului verde intermitent este permisă doar în anumite condiții legate de direcția de deplasare. Dreptul de a intra în intersecție pe lumina verde intermitentă este condiționat strict de direcția de deplasare.

Șoferii au obligația de a acorda prioritate vehiculelor care circulă cu lumină verde la semafor, celor aflate pe drumul cu prioritate, precum și pietonilor care traversează în mod legal. De asemenea, dacă intersecția este prevăzută cu o bandă separată pentru semaforul verde intermitent la dreapta, marcajele sau indicatoarele impun obligativitatea virajului.

Conducătorii auto care folosesc această bandă pentru a merge înainte sau o blochează, în loc să vireze, încalcă regulile de circulație și riscă sancțiuni.

„La semnalul roșu vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecției, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părții carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat”, prevede Art. 83, alin. (2) din lege.

Astfel, șoferii care ocupă banda de viraj fără a avea intenția de a vira, trec în fața coloanei folosind banda dedicată virajului sau blochează accesul celor care doresc să folosească semaforul intermitent, pot fi sancționați pentru nerespectarea marcajelor sau a regulilor privind circulația pe benzi.

Dacă pe drum nu există o bandă special amenajată pentru virajul la dreapta, iar semaforul verde intermitent este activ, banda poate fi folosită și de cei care intenționează să meargă înainte. În acest caz, staționarea la roșu nu constituie contravenție, chiar dacă este aprinsă săgeata verde intermitentă.