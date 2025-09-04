Sport Selecționerul Canadei nu vrea să ajungă ca Mircea Lucescu. Capitolul la care impresionează „Il Luce”







Selecționerul Canadei, Jesse March (51 de ani) a fost uimit de omologul său de pe banca tehnică a României, Mircea Lucescu, conform onesoccer.

Antrenorul naționalei „Frunzei de Arțar” a fost impresionat când a aflat că Lucescu antrenează la vârsta de 80 de ani. Și a spus că nu s-ar vedea lucrând într-un asemenea moment al vieții. „Wow (n.r. că Mircea Lucescu antrenează la 80 de ani). Eu nu vreau să mai antrenez când voi avea 80 de ani. Iubesc să antrenez, dar ai nevoie de multă energie”, a spus antrenorul conform sursei citate.

România va întâlni Canada, vineri, pe „Arena Națională”, de la ora 21.00 (în direct la Antean 1), într-un meci amical. Este prima întâlnire dintre cele două reprezentative, care nu s-au mai aflat față în față.

Jesse March a prefațat meciul de mâine seară și a remarcat că o problemă, la București, în aceste zile, este căldura.

„Va fi cald, dar jucăm târziu vineri seara, credem că se mai răcori. Vor avea un meci foarte important marți, așadar este o necunoscută pentru noi ce vor face cu primul 11 vineri, dar știm oricum că vor alinia o echipă bună. Nu va fi ușor, au foarte mulți jucători buni care joacă la cluburi importante. Am vorbit deja despre calitățile lor, va fi o provocare importantă”, a afirmat selecționerul.

S-au adunat mulți ani de când Canada nu a mai câștigat pe terenul unei formații din Europa. Așa că pentru adversarii „tricolorilor” asta reprezintă o motivație în plus.

„Canada nu a mai câștigat pe terenul unei echipe din Europa din 2009, în Cipru. Ne dorim să obținem două victorii bune”. Selecționerul s-a referit la amicalul cu România, dar și la cel pe care oamenii săi îl vor disputa contra reprezentativei din Țara Galilor. Canada e calificată la Mondialul din 2026, în calitate de gazdă, alături de SUA și de Mexic.