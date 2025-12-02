Șeful ESZ Prahova, după ce Diana Buzoianu i-a cerut demisia: Ea trebuia să ia măsuri

Directorul ESZ Prahova, Bogdan Chițescu, respinge ferm acuzațiile ministrului Mediului privind responsabilitatea instituției în oprirea alimentării cu apă pentru peste 100.000 de oameni. El afirmă că nu a primit nicio avertizare despre riscul ca Barajul Paltinu să nu mai poată asigura apă potabilă și susține că scenariul invocat de Diana Buzoianu „nu a existat niciodată” în informările oficiale.

Conducerea Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova respinge criticile venite din partea ministrului Mediului după declanșarea crizei apei. Directorul general, Bogdan Chițescu, afirmă că instituția pe care o conduce nu a fost înștiințată că golirea controlată a Barajului Paltinu ar putea lăsa fără apă peste 100.000 de persoane. El contrazice astfel declarațiile Dianei Buzoianu, care a susținut că informațiile erau cunoscute la nivel local și a cerut plecarea celor vinovați.

Potrivit lui Chițescu, ideea că populația nu ar mai putea fi alimentată nu i-a fost transmisă niciodată.

„Acest scenariu nu a existat că nu se poate asigura apă populației. Adică, eu am primit o adresă de la ABA Ialomița în care mi s-a explicat că urmează o golire treptată a barajului, dar că mi se va oferi posibilitatea să iau apă în continuare la un nivel unde doar va crește turbiditatea. O să pun la dispoziția presei adresa aceasta. Eu am mai trecut prin situații de genul acesta.”, a explicat directorul ESZ Prahova, la Antena 3 CNN.

Șeful ESZ spune că situația a scăpat de sub control în cursul nopții de vineri, când parametrii apei s-au modificat brusc.

„În noaptea de vineri, noi am observat că ne crește turbiditatea exponențial, imediat am început să modificăm tratarea, să intervenim pentru avarie și din ce în ce mai mult creștea turbiditatea până la un moment dat în care a intrat pur și simplu nămol. Noi considerăm că această golire, împreună cu o viitură care a venit în jurul orei 03:00, au creat această situație. Dacă era diluția, dacă lacul avea un nivel mai crescut, atunci viitura s-ar fi diluat, dar viitura a pus capac”, a mai declarat Chițescu.

El subliniază că, în lipsa unei surse de apă brute, operatorul nu are nicio soluție tehnică de rezervă.

„Noi suntem un operator care doar trage apă, o tratează și o bagă în sistem. Atât timp cât eu nu am apă, nu am cum să dau nimănui. Cât am apă, pot să o tratez și să o introduc în sistem, așa cum am făcut ani de zile”, a explicat Chițescu.

Bogdan Chițescu reacționează și la declarațiile Dianei Buzoianu, susținând că aceasta ar fi cerut furnizarea unei ape care nu respecta parametrii de potabilitate.

„Prima dată am avut o ședință sâmbătă, în care a participat domnul director de la Apele Române și a pus problema vag despre această chestiune. A doua zi am avut o ședință cu doamna ministru, împreună cu domnul prefect al județului Prahova, și mai mult de 20 de primari în care doamna a precizat foarte clar că își dorește să facem acest lucru, să introducem apă menajeră, ca măcar oamenii să aibă apă menajeră, așa s-a exprimat, domnul director de la DSP s-a opus, dânsa a spus că știe că în alte județe s-a făcut așa ceva, și noi ne-am opus și am zis că atâta timp cât suntem la conducerea acestei companii și domnul director la DSP nu va pleca apă infestată. E un risc enorm și ea ca ministru al Mediului trebuia să ia măsuri”, a explicat Chițescu.

Ministrul recunoaște că a întrebat dacă există cadrul legal pentru distribuirea unei ape care să fie folosită doar în scop menajer, dar afirmă că s-a oprit imediat după ce DSP a spus că nu se poate.

„Este o situaţie în care la nivel local sute de persoane îmi scriau zilnic dacă există această posibilitate de a se da apă menajeră, chiar dacă nu este potabilă, pentru a fi folosită pentru a trage apa la baie, de exemplu.

În aceste condiţii au fost trei întrebări puse în lanţ într-o şedinţă care a durat aproape trei ore. A fost o discuţie care a durat cinci minute în care am întrebat dacă există această posibilitate, dacă există limite legale care să facă diferenţa între apa menajeră şi apa potabilă, dacă se poate da în siguranţă această apă, mi s-a răspuns la toate aceste întrebări: nu, de către DSP. Am luat aceste informaţii ca atare şi am trecut mai departe”, a explicat, marţi după-amiază, ministrul Mediului.

Lucrările de golire controlată la lacul Paltinu au început în noiembrie 2025, după ce în vară au fost identificate probleme la vanele de evacuare de pe fundul lacului.

În prezent, peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița sunt fără apă de cinci zile. Ploile abundente și operațiunea de golire au încărcat apa cu cantități mari de aluviuni, iar turbiditatea a crescut la niveluri pe care instalațiile de captare și Stația Voila nu au putut să le gestioneze.