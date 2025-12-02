Comandamentul Energetic Național, convocat de urgență după oprirea centralei de la Brazi

Autoritățile au reacționat rapid după oprirea centralei electrice de la Brazi, situație care a impus convocarea Comandamentului Energetic Național. Ministerul Energiei transmite că, în ciuda suspendării temporare a activității centralei pentru două zile, Sistemul Energetic Național are suficiente capacități pentru a acoperi integral consumul.

Comandamentul Energetic Național a fost convocat de urgență, după oprirea centralei de la Brazi. Ministerul Energiei anunţă, marţi, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, pentru două zile. Pentru miercuri a fost convocată, însă, şedința Comandamentului Energetic Naţional.

„Ministerul Energiei informează că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, pentru două zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii operative cu reprezentanţii Ministerului Mediului, ai OMV Petrom şi ai autorităţilor locale pentru a accelera toate procedurile necesare. Obiectivul este reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în întreaga zonă şi repornirea centralei de la Brazi”, au transmis, marţi, oficialii Ministerului Energiei, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, pentru ora 19:00, prefectul judeţului Prahova a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la care vor participa Ministerul Energiei şi Ministerul Mediului.

„Mâine, la ora 13:30, va avea loc reuniunea Comandamentului Energetic Naţional. În acest context, ministrul Bogdan Ivan a solicitat Administraţiei Naţionale Apele Române să transmită de urgenţă expertiza privind volumul de apă tehnologică care poate fi furnizat în perioada următoare, pentru a permite repornirea în siguranţă a centralei Brazi”, au mai transmis oficialii ministerului.

Aceştia anunţă că centrala are o putere instalată de 832 MW în producţie de energie electrică în bandă.

”Această capacitate poate fi integral acoperită de disponibilul actual din Sistemul Energetic Naţional, care totalizează peste 19.800 MW, iar siguranţa în alimentare nu este afectată în niciun moment. Concret, capacitatea este acoperită prin tranzacţiile realizate de OMV Petrom pe Piaţa Intrazilnică cuplată, pentru echilibrarea propriului portofoliu. Doar o mică parte provine din disponibilul existent al Sistemului Energetic Naţional”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Instituţia precizează că, în demersurile sale către Comisia Europeană privind menţinerea grupurilor energetice pe cărbune, Ministerul Energiei a avut în vedere toate scenariile posibile.

”Evaluările proprii şi cele ale CNTEE Transelectrica SA au inclus şi situaţii neprevăzute care pot afecta funcţionarea normală a Sistemului Energetic Naţional. Incidentul de astăzi reconfirmă importanţa analizării unui spectru larg de ipoteze în evaluarea adecvanţei Sistemului”, se mai arată în comunicatul de presă.

În prezent, România beneficiază de multiple surse de energie stabilă, respectiv capacităţi de producţie în bandă: • Peste 6.600 MW capacităţi de producţie în bandă din hidroenergie; • peste 1.400 MW producţie în bandă din energie nucleară; • peste 2.700 MW producţie în bandă din hidrocarburi; • peste 2.700 MW producţie în bandă în termoenergie.

Centrala electrică cu ciclu combinat (CECC) de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, cu emisii de CO₂ semnificativ reduse faţă de centralele pe cărbune, a fost oprită, marţi, din cauza lipsei alimentării cu apă. Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei, cauzată de creşterea turbidităţii în barajul Paltinu, care asigura furnizarea apei către platforma industrială.